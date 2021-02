Se billedserie Siden hun var fire år har Agnes Vammen Lykkebo været vild med at bage, og iført mundbind har hun startet ?Agnes Corona Kager?. Privatfotos

Kedelig krise bliver sød med Agnes Corona Kager

Næstved - 03. februar 2021 kl. 15:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Det kan godt lade sig gøre at forsøde tilværelsen i en coronakrise.

Det er 8-årige Agnes Vammen Lykkebo et godt bevis på. Siden hun var fem år, har hun været vild med at bage, og nu er hendes muffins og hindbærsnitter blevet kendt.

Det er hjemmefrikvarter, og mor Signe har sendt Agnes Vammen Lykkebo og hendes storebror Jonas udendørs for at hoppe i hulahop-ring. Agnes synes det er sjovt.

Noget andet Agnes er meget vild med, er at bage. Interessen er vokset under coronaen, fordi dagene hjemme godt kan blive lidt kedelige. Lektierne laves for det meste online, og der er meget mere fritid, fordi hun ikke kan komme til svømning og spejder.

Kager på Facebook - Jeg ønsker mig altid bageudstyr, og jeg har fået samlet rigtig meget, fortæller Agnes Vammen Lykkebo, der går i 2. klasse på Ll. Næstved Skole afdeling Karrebækvej.

- Nogle uger bager jeg tre forskellige kager. Jeg har lige bagt hindbærsnitter, fortsætter hun og spørger med et stort smil: - Vil du smage? Og så har jeg bagt drømmekage og kokostoppe.

Første produktion – bananmuffins med frosting.

Familien Lykkebo, der også tæller far Karsten og lillesøster Ellen, har bare en udfordring. De kan ikke nå at spise al den kage. Derfor har de fået en idé - hvorfor ikke skabe Agnes Corona Kager? Idéen blev en realitet, da mor Signe slog "Agnes Corona Kager" op på sin Facebook profil.

Bagning på skoleskemaet Det var oplagt at lægge en kageproduktion ind fredag eftermiddag, hvor der står Understøttende Undervisning på skoleskemaet. Det betyder læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner.

Agnes tog mundbindet på, og valgte at fremstille bananmuffins med frosting. Debuten blev en succes. Bestillinger tikkede ind på Facebook, og hun lavede sig egen bestillingsliste. Den samlede ordre blev på 32 muffins. Kager, der godt kan misunde enhver konditor.

Ved kageproduktionens debut var der en samlet bestilling på 32 kager og Agnes lavede en bestillingsliste, så hun havde et godt overblik.

Penge i sparegrisen Produktionen blev leveret i rigtige æsker købt hos den lokale bager, samt udsmykket med en fin kagetegning og Agnes' eget monogram. Hun havde samtidig indgået en leveringsaftale med 10-årige storebror Jonas, der tilbød at bringe kagerne ud på sin cykel for 20 kroner.

På dagens produktion tjente Agnes 200 kroner til sparegrisen. De 15 gik til mor, fordi hun tog opvasken: - Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge pengene til. Jeg kan bare så godt lide at bage og se, at folk bliver glade for at spise mine kager. Det er ligesom til jul, der kan jeg også bedst lide at give gaver og se, at andre bliver glade for dem, fortæller den stolte konditor.

Håret i maskinen - Mens Agnes var i gang med at bage den store portion, gik det op for mig, at hun samtidig lærte noget matematik, fordi hun skulle gange opskriften tre gange. Hun havde ikke lært at gange før, men det lærte hun nu, supplerer Signe Lykkebo, der under snakken tænker tilbage på, hvor lille hendes datter var, da hun fik interessen for at bage.

- Jeg tror, hun var fire år, da hun begyndte. Og cirka fem år gammel gik det galt med el­­piskeren. Jonas og jeg stod på hver sin side af hende. Agnes kiggede ned i skålen til dejen, det lange pandehår røg ned i skålen og straks tog piskeren fat i det lyse hår, fortsætter hun.

Kageæsker købt hos den lokale bager dekoreret med kagemotiv og monogram.

Signe fik hurtigt revet strømstikket ud af væggen og tog fat i saksen, så håret kunne klippes fri for piskeren. Udover manglende hår og en meget rød hovedbund slap Agnes for mén, og på trods af den smertefulde hændelse fortsatte interessen for bagning.

Nyt bagedyst talent Snart kan der igen bestilles hos Agnes Corona Kager.

- Jeg vil nok lave gulerodsmuffins med ostecreme, siger Agnes og viser, at opskriften ligger klar. Senere er målet, at eksperimentere med glaze og fondant-kager.

Inspirationen til sidstnævnte kager er hentet fra seersuccesen Den Store Bagedyst, som Agnes gerne vil deltage i. Men i første omgang kunne det være sjovt at komme til casting i Ultras Sorte Kageshow, hvor der bages i mørke.

Når familien ser Den Store Bagedyst, er Agnes altid klar med nybagt kage: - Man bliver så lækkersulten af at se det, smiler den søde pige.