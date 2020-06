- Hvis de holder fast i de nuværende begrænsninger, så bliver det en katastrofe både økonomisk og administrativt, siger Jørgen Hvidtfelt, direktør i Næstved Teater. Foto: Kim Palm

Katastrofen lurer for Næstved Teater

Næstved - 15. juni 2020 kl. 19:12 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et sted mellem 300.000 og 500.000 kroner.

Så mange penge forventer Næstved Teater at tabe den kommende sæson, hvis ikke der laves om på de nuværende restriktioner for teatre og teaterforeninger.

- Når jeg går tur med min hund, møder jeg mange, som siger, at de springer over i år, fordi de ikke tør gå i teatret, siger Jørgen Hvidtfelt, formand for den lokale teaterforening.

Færre solgte billetter Pt. er der solgt godt 1.000 billetter færre til den kommende sæson end normalt på denne tid af året. Det er en nedgang på godt 20 procent.

Næstved Teater udbyder hver sæson omkring 8.000 biletter. Mellem 5.000 og 6.000 af dem plejer at være solgt på denne tid af året. Men i år er der kun solgt godt 4.000 biletter.

- En stod del af vores stampublikum er plus 60, og en del af dem er i risikozonen, så derfor bliver de væk. Men jeg er ikke i tvivl om, at de vender tilbage, når de igen føler det er sikkert, at gå i teateret, siger formanden,

To store problemer Lige nu ser Jørgen Hvidtfelt to store problemer.

Det ene er økonomien, det andet er, hvis der ikke bliver lempet på reglerne for, hvor mange der må være samlet til teater.

- Der kan være 450 i Ny Ridehus til en teaterforestilling. Vi har allerede solgt de 400 af billetterne til forestillingen 20. august. Hvad gør vi, hvis vi kun må lukke cirka halvdelen ind, spørger Jørgen Hvidtfelt.

- Hvis de holder fast i de nuværende begrænsninger, så bliver det en katastrofe både økonomisk og administrativt. Det er utrolig kompliceret at administrere de nuværende regler, siger formanden, der ligesom de andre i foreningen arbejder ganske ulønnet.

Reglerne er pt. noget med to kvadratmeter pr. person i salen og en meter mellem folk, som ikke tilhører samme selskab.

Foreningen overlever Man kunne godt forestille sig, at en frivilligt drevet forening ville gå nedenom og hjem med et tab på 300.000-500.000 kroner.

Så galt kan Jørgen Hvidtfelt dog ikke forestille sig, det kommer til at gå.

- Hvis ikke reglerne bliver lempet, må der komme en form for hjælpepakke. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at Næstved Kommune ikke vil træde hjælpende til, hvis vi er ved at lukke, siger Jørgen Hvidtfelt. Næstved Teater har eksisteret siden 1972 og har gennem årene fået sparet lidt penge op på kontoen.

- Dem har vi for at have vores kunstneriske frihed og ikke udelukkende behøve tænke kommercielt, når vi vælger sæsonens stykker, siger Jørgen Hvidtfelt.

Is i maven Lige nu bestræber Jørgen Hvidtfelt sig på at have is i maven.

- Jeg vil meget nødig ud i at skulle til at trække lod om, hvem der kan komme ind og se en forestilling, som er næsten udsolgt, siger han.

Jørgen Hvidtfelt håber, at der i løbet af juli eller august kommer en melding om, at man nu roligt kan gå i teatret og gerne må besætte alle pladser. Så lige nu er det bare at vente på nye udmeldinger på det kulturelle område.

