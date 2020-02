Kasper Købkes vildt detaljerige streg

Næstved Kunstforening inviterer lørdag den 22. februar til fernisering af Kasper Købke. Den finder sted Sct Peders Kirkeplads 14 C i Næstved fra klokken 13 til 16. Udstillingen åbnes af medlem af Næstved Byråd Anette Brix (K). Der er velkomst og lodtrækning klokken 13.30.

I Næstved Kunstforening vil man kunne møde mange af Kasper Købkes visuelle og yderst detaljerige historiefortællinger - store som små. Værkerne strækker sig over hele hans kunstneriske virke. Et virke, som han har udøvet professionelt siden 2007.

I 2010 blev Kasper Købke kåret til Årets Kunsttalent i Danmark, og han har siden modtaget Klods Hans Prisen 2016 og H.C. Andersen Prisen 2017 for sit dybdegående visuelle arbejde med at formidle H.C. Andersens liv, virke og samtid gennem 14 af Andersens verdensberømte eventyr. Et arbejde, hvor Kasper Købke tegnede i 5.000 timer på 13 måneder. Udstillingen slutter den 29. marts, og der er åbent torsdag-søndag fra klokken 12 til 17.