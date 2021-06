Se billedserie Hun har et stort smil og en latter, der kan høres ombord på Mette Pan, når stenfiskeren passerer. Karin Berthelsen var klar til efterløn for 20 år siden, men så fik hun et afløserjob hos The Earth Collection i Karrebæksminde. På fredag fylder hun 80 år. Foto: Jan Jensen

Karrebæksmindes bedste grin fylder 80 år på fredag

Næstved - 08. juni 2021 kl. 11:00

- Det er da en tøsebutik. Sådan lyder det tørt fra en midaldrende mand, der netop er trådt ind ad døren sammen med sin hustru.

Ekspedienten irettesætter manden venligt men bestemt: - Det passer altså ikke - vi har da herresokker, og det er dem med bambus i. De er dejlige bløde at have på.

60 år og klar til otiumet Karin Berthelsens mund er skjult, men hun smiler. Det kan også høres ombord på stenfiskeren Mette Pan, som langsomt flyder forbi lige udenfor forretningen The Earth Collection.

Carsten Munk ejer butikken. Hans mor og Karin går tilbage til gamle dage i Karrebæk Revyen, og da Karin Berthelsen for 20 år siden lukkede sit parfumeri på Hjultorv i Næstved, var Carsten Munk hurtig til at kaste snøren ud efter en glad kvinde, der kunne passe butikken.

Karin Berthelsen skulle imidlertid hjem til Karrebæksminde og nyde sit otium sammen med sin mand.

Afløser på 18. år Svaret var nej. Anden gang - året efter - stadig nej, tak. Men så var der en dag i august, hvor han fangede Karin Berthelsen i et svagt øjeblik. Carsten Munk var på den, og manglede en, der kunne passe butikken et par timer.

Hun er afløser på 18. år. På fredag 11. juni fylder Karin Berthelsen 80 år, men det ændrer ikke så meget. Hun er klar til en sæson mere.

Avisen kommer uanmeldt, men det tager fødselaren, der blandt venner også er kendt som "den sure kælling". Endnu flere ved, at hun er det stik modsatte - meget mere en kvinde, der forstår at leve livet og få det bedste ud af det, selv om hun godt ved, at hun efterhånden sidder yderst på bænken.

Jørgen ramt af demens - Jeg har det godt. Der er ikke nogen, der koster rundt med mig. Jeg elsker mit job her butikken, der har en perfekt beliggenhed med skibe, der sejler forbi i "baghaven".

Karin Berthelsen forstår ikke, hvor tiden er blevet af. Hun lukkede parfumeriet for at gå på efterløn og få mere tid sammen med sin mand Jørgen.

Det blev dog meget anderledes, end hun havde håbet på. Jørgen blev syg med demens, og efter en lang sygdomsperiode døde han i 2019.

Glade mennesker har det sjovere og de lever også længere. Det håber Karin Berthelsen fra Karrebæksminde. Foto: Jan Jensen

Beholdt det gode humør - Der var en læge, der sagde til mig dengang, at jeg skulle lade det passere gennem ørerne, når han sagde noget, der ikke var så pænt. Og jeg husker, at jeg dagen efter hans død så mig selv i spejlet og konstaterede, at mit gode humør var intakt. Vi skal leve for dem, der er i live og lade de døde være døde i fred med respekt, siger Karin Berthelsen.

Hun går mindst fire kilometer hver dag og er afhængig af mødet med havet. Hun kan sagtens have en dårlig dag, hvor alt er surt og sort. Men så tænker hun på tre ting, der gør hende glad. Sådan genoplader hun sine humørbatterier.

Glad i låget med jazz Karin Berthelsen har været sufflør i 38 år. Nu er det i Tjæreby Revyen, hvor Kia Ambus og resten af revyholdet allerede er i fuld gang. Som altid vil der komme trusler om at lukke for boksen foran scenen, når suffløren bliver for fræk.

Revylivet hører med til livskvaliteten sammen med jazzmusikken. I butikken høres Jazzkompagniet i højtalerne. De er kendt fra Femø Jazz Festival.

- Jazzmusik gør mig så glad i låget, at du tror det er løgn. Jeg har været på Femø Jazz, og sover i telt med min gode veninde Kia Ambus, og vi har det herligt. Desværre blev det ikke til noget i år, men vi er klar igen til næste år. Så tager vi revanche.

Jeg hader brok... Karin og Kia har forinden planer om at holde en stor fælles 140 års fødselsdag - med livemusik selvfølgelig.

Karin Berthelsen føler sig privilegeret. Hendes to døtre og to børnebørn kan holde hende ud. Oven i det, så lykkes hun også med at stifte nye venskaber i det musikalske netværk.

- Det kan godt lade sig gøre, at finde nye venner, hvis man er rummelig og er parat til at lukke folk ind.

Karin Berthelsen glæder sig til at holde fødselsdag for den nærmeste familie på fredag, og når det kommer til fremtiden og planlægningen, så har hun fortsat ét kendt middel, der kan forsøde og forlænge livet.

- Jeg tror på, at hvis man er glad, så frastøder man dårligdomme. Derfor hader jeg brok, lyder det fra den sure kælling. Også kendt som kvinden med Karrebæksmindes bedste smil.