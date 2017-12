Svømmestarten var lidt voldsom ved sommerens stævne. Derfor sendes deltagerne næste år af sted i hold. Foto: Rene Kongsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Karrebæksminde bliver triatlonby for fjerde gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karrebæksminde bliver triatlonby for fjerde gang

Næstved - 19. december 2017 kl. 19:30 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ferieparadiset Karrebæksminde bliver for fjerde gang triatlonby. Lørdag den 2. juni arrangeres Karrebæksminde Triatlon med omkring 1200 deltagere. Og har du ikke allerede et startnummer, så er det en god idé at skynde dig.

- Vi kan ikke være mere end 1200, så hvis man vil være sikker på en plads, så er det nu. Jeg er sikker på, at feltet bliver fyldt. Interessen for Karrebæksminde Triatlon er stor. Og den bliver ikke mindre efter at vi samarbejder med andre arrangører af tri-stævner. Det bliver en tri-weekend med fest og larm, siger Nicholas Sroczynski, der er arrangør af Karrebæksminde Tri.

Danmarks største triatlon­arrangør Ironman har indledt et samarbejde med triatlonklubber og stævner med henblik på udbrede kendskabet til triatlonsporten. Målet er at få flere til at dyrke triatlon.

Karrebæksminde Triatlon er en del af det nye initiativ.