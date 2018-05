Der er en titel som dansk mester på spil, når 172 karatekæmpere kommer til Næstved på lørdag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Karate-DM i Arena Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karate-DM i Arena Næstved

Næstved - 02. maj 2018 kl. 16:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag den 5. maj skal 172 kæmpere fra 29 forskellige karateklubber over hele landet til Næstved for at dyste i dette års shin-go-ryu Cup - DM i semikontakt-karate.

Læs også: Nu kan du igen være aktiv i din skolesommerferie

Det er Næstved Karate Klub, som afholder arrangementet for 31. gang. Arena Næstved danner rammen, og her er gratis entré fra starten klokken 10.

Der kæmpes i to forskellige kategorier. Den første er »kata«, som bedst kan sammenlignes med skyggeboksning. Her stiller flere tidligere EM- og VM-deltagere op, så publikum får mulighed for at opleve karate på et meget højt plan. Deltagerne i denne disciplin viser teknikker, der bedømmes af et dommerpanel.

I disciplinen »kumite« eller frikamp, kæmper to deltagere mod hinanden. Regelsættet tillader fuld kontakt på kroppen, hvor knockout er tilladt, og let kontakt til hovedet. Det er i denne kategori, at den nye danmarksmester skal findes.

relaterede artikler

Tre medaljer og EM-plads til lynhurtige Niclas 31. maj 2017 kl. 10:56