Næstved Fjernvarme går i gang i Grimstrup-kvarteret i næste måned. Karantæneramte har ret til at sige nej til besøg på deres adresse, fortæller direktør for Næstved Fjernvarme, Jens Andersen. Foto: Mogens Lorentzen

Karantæneramte kan sige nej til fjernvarme

- Når vi etablerer fjernvarme, kræver det et kundebesøg af vores montører. Men det er klart, at hvis du sidder derhjemme og måske er blandt de karantæneramte, har du ret til at sige nej til besøg. Så venter vi til corona-krisen er drevet over, siger direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen.