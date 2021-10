Kaos på plejehjemmet: Leif er forsvundet syv gange

De ubesvarede spørgsmål:

Sjællandske ville gerne have stillet en række spørgsmål til centerchef Dorthe Berg Rasmussen, men hun vil ikke svare.

Her er spørgsmålene:

Hvordan kan det ske, at Leif Jensen igen og igen kan forlade Kildemarkscentret uden at blive opdaget?

Hvorfor bliver der ikke gjort noget?

Hvornår opdagede personalet, at Leif Jensen var gået søndag morgen og mandag morgen og tirsdag morgen?

Er det korrekt, at der ikke er en kok på Kildemarkscentret, og at det er en fysioterapeut, der laver maden?

Er der problemer med rekrutteringen af personale til Kildemarkscentret?

Er det korrekt, at store dele af personalet har svært ved at tale og forstå dansk?

Er det korrekt, at personalet ikke har de relevante uddannelser?

Hvorfor installerede personalet et alarmsystem, der larmede, så Leif Jensen ikke kunne sove, og samtidig aflyttede, hvad der skete i lejligheden?

Har personalet undersøgt, hvorfor Leif Jensen har tabt 12 kilo?

Er personalet påpasselige med passe Leif Jensen, så han fremstår soigneret?