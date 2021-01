Kanofolket får to nye steder at sætte kanoerne i vandet næste sommer. Men naboerne frygter for øget støj og tisseri langs Sjællands længste vandløb. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kanokrise: Naboer frygter tisseri og ballade

Næstved - 18. januar 2021 kl. 16:46 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Susåen er et herligt sted at sejle kano. Det skal endnu flere have mulighed for at opleve og derfor har politikerne i Plan- og erhvervsudvalget netop godkendt to nye steder til at sætte kanoer i vandet. Det er oppe i kommunens nordligste hjørne, ved Brobakken nær Glumsø og i oppe i Vrangstrup, hvor Susåen bliver til Ringsted Å.

Før pagajerne kan sættes i vandet er naboerne blevet hørt. De er bekymrede, både for naturen men også for øget trængsel og trafik i den uspolerede idyl langs Sjællands længste vandløb.

Især den nye kanoisætningsplads ved Brobakken møder modstand. Her er der i forvejen livlig trafik i sommerhalvåret - og nu frygter naboerne nærmest parkeringskaos langs Susåen.

- Hvor påtænker I, at folk skal parkere, når der kun vil være én parkeringsplads? Vi ønsker ikke at folk parkerer hele vejen op og ned ad de i forvejen smalle veje, både på Gammel Næstvedvej og Brobakken, lyder det således i et af høringssvarene.

Vand og støj Andre frygter at der ikke er nok vand i åen i sommerhalvåret, og de frygter også at mere støj kan få den lille sjældne isfugl til at flyve væk for bestandigt.

- Jeg frygter for, at de vil tisse over alt og smide affald, at det vil medføre uhensigtsmæssig støj og at der ikke er ordentligt opsyn med området, lyder det i et andet af høringssvarene.

Det skal nok gå Men kanoturismen er vigtig for kommunen, så naboerne må leve med øget aktivitet af glade kanoturister i sommerhalvåret, lyder det fra politikerne i Plan- og erhverv.

- Susåen er et af kommunens vigtigste turistområder og vi er sikre på, at folk skal nok skal opføre sig ordentligt, siger udvalgsformand Tina Højlund Petersen (S).

