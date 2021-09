75-årige Sven Ulrik Terp fra Ældrerådet i Næstved håber på at se flere kandidater inden fristen udløber den 21. september. Foto: Jeppe Sahlholdt

Kandidatmangel truer Ældrerådets fremtid

Næstved - 07. september 2021 kl. 15:43 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Der skal fyldes 14 pladser ud, når det rådgivende, politiske organ Ældrerådet til november går til valg samme dag som kommunal- og regionsvalget.

Desværre har formand for Ældrerådet i Næstved, Sven Ulrik Terp, kun fundet fem kandidater - ham selv inklusive - og deadline for at stille op nærmer sig.

Formår Ældrerådet ikke at finde alle 14 kandidater inden den 21. september, så kommer der ikke noget kampvalg, og de kandidater, som stiller op, må gå til opgaven uden at være folkevalgt. Desuden vil det svække rådets gennemslagskraft betydeligt med kun fem medlemmer, fortæller Sven Ulrik Terp.

- Det vil være endnu et stort hak i vores lokaldemokrati og velfærdssamfund, lyder det.

Kender dem ikke En af de store udfordringer for 75-årige Sven Ulrik Terp og resten af Ældrerådet i forhold til at rekruttere kandidater, er, at størstedelen af målgruppen ikke kender dem. De forveklser ofte Ældrerådet med Ældre Sagen.

- Vi kæmper en hård kamp for at lokke folk til. De ældre vi snakker med, fortæller at de allerede er engageret i det ene og det andet. Man skal være over 60 år for at være med, så mange potentielle medlemmer er måske heller ikke så friske, som de har været. Der kan være syge ægtefæller og børnebørn at passe, siger Sven Ulrik Terp.

Ældrerådet har frem mod deadline den 21. september turneret rundt i Næstved for at fortælle om rådets arbejde.

- I mandags dukkede der kun tre op til mødet. Til mødet i Glumsø i aften har en eller to vist interesse på forhånd, så det er op ad bakke, siger formanden.

Får indflydelse Selvom der ikke er meget kendskab til Ældrerådet i samfundet, er det ikke et uvæsentligt organ i lokaldemokratiet.

Medlemmerne sidder som en del af kommunens omsorgsudvalg, og de rådgiver politikerne og kommunalcheferne om alt, der vedrører ældreområdet.

- Vi mødes med centerchef Dorthe Berg, kommunaldirektør Jakob Bigum og udvalgsformand Michael Perch hver tredje måned, og sikrer os at vi bliver hørt, siger Sven Ulrik Terp, som har været formand for Ældrerådet i fire år. Medlemmerne mødes internt én gang om måneden.

Møderne handler typisk om ældres rettigheder. Det kan være om en nedlagt busrute, klippekort til bad og så videre.

Folkevalgt Ældrerådet har været lovpligtigt i snart 25 år. I flere danske kommuner var der allerede oprettet ældreråd, da rådene i 1997 blev lovpligtige for kommunerne. Ifølge Næstveds Kommunes hjemmeside er Ældrerådet en selvstændig forvaltningsenhed. Medlemmerne arbejder frivilligt og uden løn. Rådet er folkevalgt, og de skal sikre de bedst mulige vilkår for de borgere, der er fyldt 60 år.

Men tilbage står den presserende udfordring for Ældrerådet i Næstved. Der er ikke nok kandidater til at fylde pladserne.

- Jeg er bekymret for rådets fremtid. Det er et demokratisk problem, at vi måske får nogle ind, uden de er valgt af befolkningen, hvis rettigheder de skal tale op. Det handler om at give de ældre en stemme. Gøre noget for dem, siger Sven Ulrik Terp.

Vinduet for at tilmelde sig som kandidat lukkker den 21. september, så det er en kamp om tiden for rådet.

Man skal opfylde ganske få krav for at være med. Man skal være fyldt 60 år, og man skal bo i kommunen, fortæller Sven Ulrik Terp.

