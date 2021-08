Se billedserie 8. klasser klæder en påklædningsdukke på, som en typisk håndværker og afslører alle de stereotype forestillinger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kan piger bygge huse? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kan piger bygge huse?

Næstved - 25. august 2021 kl. 14:37 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hvordan ser en tømrer ud, en elektriker eller en maler? 8. klasserne på Fuglebjerg skole er denne formiddag i gang med at klæde påklædningsdukker på og diskutere hvordan en typisk håndværker ser ud og hvad han interesserer sig for. Og ja, de fleste af eleverne mener, at håndværkeren er en mand. Han er ikke så glad for at læse, men var glad for matematik, da han gik i skole. Han er glad og vellidt. Han kan elsker flæskesteg og brun sovs og drikker gerne en øl eller to.

Læs også: Boss Ladies vil have flere kvinder til at svinge hammer og murerske

Boss Ladies I denne og næste uge er projekt Boss Ladies på besøg i skolernes ældste klasser i Næstved Kommune. Målet er at udfordre elevernes billede af bygningshåndværkere, for at gøre op de stereotype forestillinger om, hvad man skal uddanne sig til.

Selv om vi lever i 2021 er der kun 9 procent kvinder, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Samtidig siger prognosen at der om 10 år vil mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Derfor vil byggebranche gerne have adgang til det store uudnyttede potentiale i at få flere kvinder til at vælge netop det området. Artiklen fortsætter under billedet.

Sandra Jørgensen er tømrer og fortæller de store elever om uddannelse og job i byggeriet.

Det starter meget naturligt hos de unge, som står foran deres erhvervsvalg.

- Det handler om at vise eleverne at de skal følge deres drømme, og ikke skal lade sig begrænse af hvad man tror der forventes af én, siger Sandra Jørgensen, der er ambassadør for Boss Ladies.

Tømrersvend 8. klasserne fra Fuglebjerg lytter forundret, da 26-årige Sandra punkterer deres billede af den typiske håndværker.

Hun er høj, slank og har langt hår til livet, er iført en lårkort lyseblå kjole, og så er hun tømrersvend i et Næstved-firma.

- Folk har svært ved at tro på, at jeg er tømrer, men måske er det i virkeligheden fordi de ikke kender nogen kvindelige tømrere, og ikke ved, hvad de skal forvente. Der er også kun 52 af os i alt i Danmark - så én skal jo være den første til at bryde med folks fordomme, siger hun og fortæller eleverne om sin vej ind i tømrerfaget.

Hun startede på EUX som 16-årig og troede hun skulle fortsætte og læse til arkitekt. Artiklen fortsætter under billedet.

Sif Cedergren er blevet inspireret og overvejer at blive maler.

- Men jeg er blevet virkelig glad for at bygge, og har ikke planer om at læse videre lige nu, siger Sandra Jørgensen.

Eleverne er interesserede i at høre, om det er svært at være kvinde i tømrerfaget.

- Lærerne på teknisk skole var nok lidt usikre, fordi jeg var den første pige de havde. Som lærling kiggede nogen af svendene skævt til mig, men jeg fik deres respekt, da de fandt ud af at jeg godt kunne finde ud af det, fortæller Sandra Jørgensen.

Hun er en del at Boss Ladies netværket, som består at 250 kvindelige håndværkere, der alle udgør en minoritet på deres arbejdsplads, og som gerne vil give branchens kvinder en stemme.

- Jeg vil gerne inspirere andre til at bryde normer og stereotyper og i stedet bare gøre det de har lyst til, siger Sandra Jørgensen. Artiklen fortsætter under billedet.

William Langhoff er glad for at høre, at man skal gå efter den uddannelse man selv brænder for.

Stor inspiration Besøget fra Boss Ladies har givet 8.klasserne på Fuglebjerg Skole noget at tænke over, mener de elever, som Sjællandskes udsendte taler med bagefter.

Sif Cederstrøm, 8.x:

- Lige siden jeg var lille har jeg gerne villet være dyrepasser, men nu tænker jeg at der måske skal være en erhvervsuddannelse som maler.

William Langhoff, 8. X:

- Det har være en god oplevelse at høre, at man kan blive hvad man vil. Fedt at vide, at man kan gå efter sit mål.

Jonathan Thillerup, 8. y:

- Det var overraskende at der er så få kvinder, der er håndværkere. Godt at de fortæller om det.

Lea Jørgensen, 8. y:

- Jeg kan godt lide at bruge hænderne og er vokset op med drenge, og jeg skal være håndværker. Jeg vil gerne i praktik som mekaniker. Min mor er maler.

Hvad er Boss Ladies Boss Ladies er et 3 årigt projekt, der skal inspirere

flere piger til at tage en erhvervsuddannelse. Boss

Ladies har derfor samlet et ambassadørkorps

bestående af 205 unge, kvindelige håndværkere, der

har sagt ja til at tage med ud på landets folkeskoler og

dele deres erfaringer med at arbejde som

bygningsstruktør, murer, maler, VVS’er m.fl. Formålet

med ambassadørbesøget er at udfordre kønnede

fordomme og elevernes egne forestillinger om valg af

uddannelse.

relaterede artikler

Kan du ikke bare kalde mig for snedkeren? 06. maj 2021 kl. 12:42

Susan vil vise vejen for andre kvinder 15. februar 2021 kl. 07:37