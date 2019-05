Se billedserie Jakob Vissing Villadsen er manden men det store overblik i arrangørgruppen - og ham der tørner ud som dommer, når en fra vagtskemaet ikke dukker op. Fotos: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kampsedler og tabte nøgler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampsedler og tabte nøgler

Næstved - 22. maj 2019 kl. 21:37 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Jeg fandt de her nøgler ude på banerne, hvor skal jeg lægge dem? Har alle U6 fået medaljer? Hvem skal have kampsedlen?

Der er tryk på på dommerkontoret i NIFs klubhus, hvor 245 hold i løbet af storebededagsferien deltager i klubbens stævne, som er et af de absolut største på Sjælland.

Selv på banen

Ud over hold fra København og det øvrige Sjælland deltager også flere fynske klubber og søndag kom AGF med deres U10, så der er opbakning til stævnet.

I fordums tid blev det arrangeret af NIF Fodbolds U10, men for at få noget mere kontinuitet er det nu en håndfuld mænd fra klubben, som planlægger det hele og er ansvarlige for afviklingen.

- Vi har seks til otte frivillige på hver dag i tre timers hold til at sørge for, at her ser pænt ud, siger tovholder Jakob Vissing Villadsen, som Sjællandske fanger ude på bane 11.

Der er en af de unge dommere - det er spillere fra klubbens U17 og U19 hold - som ikke er dukket op, så Jakob Vissing Villadsen træder til og dømmer U12 A kampen mellem Brøndby og NIF. Brøndby vinder 4-1.

- Det er godt for vores spillere at få testet sig selv mod de bedste klubber, siger Jakob Vissing Villadsen.

I U6, U7 og U8 dømmer forældrene.

DM i Skills

Fredag hvor det regnede og regnede kneb det noget med tilskuerne, men alle kampe blev afviklet.

Lørdag sidder og står der en del tilskuere og følger med ved de forskellige baner.

- Det er god reklame for Næstved, siger Martin Vestergaard, som også er med i arrangørgruppen.

Græsset oppe mod Rolighedshedsvej bærer stadig præg af, at her var DM i Skills for over en måned siden.

- Vi har da tænkt noget over, hvilken betydning det ville få for vores stævne, siger Martin Vestergaard. Man kan stadig se, hvor der har ligget plader, og ikke alle steder er græsset kommet tilbage endnu. Så i stedet har kommunen givet klubben lov at bruge divisionsholdets trænings- og opvisningsbane til stævnet, der udelukkende er for børn - U6 til og med U12.

Fra Excel til app

- For fire år siden, da jeg kom med i arrangørgruppen, printede vi Excel-ark ud hver halve time med kampe og resultater, i dag foregår det digitalt, siger Jakob Vissing Villadsen. Klubben bruger cup123.dk.

Inde på kontoret har Annika Jensen forlænget sin tretimers vagt, så en anden frivillig kan nå at se sin søn spille. Selv er hun mor til Maya, der som den eneste pige spiller på NIFs U8 C-hold.

- Toppen af poppen er her, men det er ikke et elitestævne. Vores mål er at samle hele Sjælland og have alle niveauer med, pointerer Martin Vestergaard.

Overskuddet fra stævnet går til klubben og lidt til BAS, klubbens Børne Akademi Sydsjælland, for U10, U11 og U12 hold.

Dejligt stævne

Op til og med U8 får alle hold medaljer uanset om de vinder eller ej, og der bliver sunget slagsange, når medaljerne er i hus,

- Nu skal vi ha' nogen bajer, flere end vi plejer, synger et U8 hold fra FC Roskilde, som dog må formodes at holde sig til sodavand nogle år endnu.

En ung mand stiller hovedet ind på dommerkontoret og siger:

- Tusind tak for et dejligt stævne.