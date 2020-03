Næstved Erhvervsforenings formand Torben Johansen talte en del om motorvej ved foreningens generalforsamling onsdag. Fotos: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kampen for motorvejen kræver flere penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampen for motorvejen kræver flere penge

Næstved - 05. marts 2020 kl. 15:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen for motorvejen kommer formentlig til at vare et års tid endnu, og Næstved Erhvervsforening er ude og søge penge hos medlemmerne til det forhåbentlig sidste hug.

- Forhandlingerne om vejprojekterne starter først i efteråret, og det er vi nødt til at forholde os til, sagde formand Torben Johansen, som meget hurtigt kom ind på motorvejen, da foreningen onsdag sidst på eftermiddagen holdt generalforsamling i Herskabsstalden på Rønnebæksholm.

250.00 kroner skal der samles ind blandt medlemmerne.

Og ved generalforsamlingen blev der givet grønt lys til, at foreningen må tage 110.000 kroner af formuen til arbejdet. De 75 deltagere havde ikke de store kommentarer til bevillinger til motorvej eller budget eller regnskab, for selvfølgelig skal erhvervsforeningen kæmpe for en motorvej.

Foreningen bruger godt en halv mio. kroner om året på lobbyvirksomheden Grace Public Affairs og dertil kommer udgifter til arrangementer og publikationer og lidt andre småting.

- Jeg bliver af og til spurgt, om vi får noget ud af samarbejdet med Grace, men vi ville ikke selv have kunnet løfte den opgave, sagde foreningens formand Torben Johansen.

Indtil nu har foreningen brugt 87.000 kroner af formuen på kampen for motorvejen.

I lighed med sidste år arrangerer erhvervsforeningen igen et stormøde i Ny Ridehus omkring arbejdet med motorvejen.

Det bliver med deltagelse af politikere fra Folketingets transportudvalg og andre relevante personer. Det endelige program ligger ikke klar endnu, men det bliver tirsdag den 28. april.

I øjeblikket arbejder foreningen på et grønt notat, da alle vejprojekter nu skal klimaberegnes.

Klimaet skal vægte mere end den samfundsøkonomiske nettogevinst.

- Men der er bare ingen, der kan fortælle, hvordan man klimaberegner en motorvej, sagde Torben Johansen, som har notatet klar, inden transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer på besøg på Ardagh den 16. marts.

Som det ser ud nu, regner erhvervsforeningen med, at der først kommer en afgørelse af, hvilke projekter der sættes i gang, i det nye år.

I øvrigt så er kampen for motorvejen årsag til, at Torben Johansen tager et par år mere som formand.

- Det var egentlig meningen, at jeg ville gå af nu, men vi har talt meget om det i bestyrelsen, og vi vil alle sammen gerne gøre arbejdet færdigt med at få motorvejen til Næstved, sagde han, da man nåede til punktet valg til bestyrelsen.

- Jeg havde kun tænkt, at jeg skulle være en overgangsfigur som formand, så om to år så er det slut, siger Torben Johansen, som i øvrigt fik 10 procents lønforhøjelse, da han lægger rigtig mange timer i arbejdet med Rute 54. Så nu får han 165.000 kroner om året for indsatsen.

Hele den nuværende bestyrelse blev genvalgt og fortsætter kampen.