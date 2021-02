Fra venstre: Freja Guldbæk Arentsen, Mischa Sumie Steiness og Karoline Friis Slott - alle 15 år - ser her for første gang det færdige resultat af kampagnevideoen. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Kampagnevideo med vigtigt budskab fra de unge til deres forældre

»Drop dobbeltmoralen. I skal være gode forbilleder for os«. Det er blandt de budskaber, som tre 9. klasseselever kommer med i en ny kampagnevideo, der skal være med til at sætte fokus på, hvor meget forældrene egentlig ved, hvad de unge mennesker laver på nettet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her