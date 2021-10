Se billedserie Ny skole i Sydøstdanmark skal uddanne 100 fængselsbetjente og 50 transportbetjente om året. Foto: Anders Ole Olsen

Kamp mellem kommuner om at uddanne nye fængselsbetjente

Af Rikke Bondesen

En ny skole, som skal uddanne 100 fængselsbetjente og 50 transportbetjente om året bør ligge i Næstved, mener Per Sørensen, medlem af byrådet for Socialdemokratiet.

Derfor at har han bedt om at få sagen behandlet på næste byrådsmøde, så kommunen kan sende en ansøgning til Justitsministeriet og Kriminalforsorgen om at få den kommende skole til Næstved.

I sidste uge besluttede et stort flertal i Folketinget at oprette en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark for at afhjælpe manglen på fængselsbetjente øst for Storebælt. Der er afsat omkring 70 millioner kroner i perioden 2022-2025 til den nye afdeling.

Der mangler ifølge Fængselsforbundet 500 betjente for øjeblikket, og tallet vil stige til 1500 om fire år, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

Næstved ligger godt Byrådsmedlem Per Sørensen mener, at det er oplagt at Næstved som er en stor studieby også skal have fængsels- og transportbetjent uddannelsen. Og så er det nemt at komme til Næstved både fra resten af Sjælland og Lolland-Falster.

- Det betyder, at der er et stort potentiale for rekruttering af elever, siger Per Sørensen.

Og når skolens fængselsbetjentelever skal i praktik i et fængsel eller arresthus, er på Storstrøm. Herstedvester, Nyborg, Jyderup, Nykøbing Falster og Københavns fængsler samt Køge arrest indenfor en times transport fra Næstved.

Transportbetjenteleverne, som alle vil blive ansat i den Centrale Transport enhed i København, vil også slippe med en times transport til Næstved.

Samarbejde med andre Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, Anette Brix fra de Konservative hilser ideen om at få endnu en uddannelse til Næstved velkommen.

- Det vil være fantastisk, hvis vi kunne få den nye skole og fængsels- og transportbetjente til Næstved, siger hun.

Og selv om hun vil stemme for et forslag om at sende en ansøgning til Justitsministeriet om at få skolen, så mener hun at Næstved Kommune bør koordinere og samarbejde med de omkringliggende kommuner som Vordingborg, Slagelse og Ringsted.

- Det vil klæde os at finde fælles fodslag, for uddannelsessøgende krydser kommunegrænserne og får også glæde af en skole i en af nabokommunerne siger Anette Brix.

Kamp om placering Næstved er kun en blandt mange kommuner der lægger billet ind på at at få den nye afdeling af skolen for fængselsbetjente og transportbetjente til netop deres område. Placeringen skal besluttes i forbindelse med forhandlingerne i Folketingets retsudvalg om en ny aftale for Kriminalforsorgen.

Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet tilbød i et brev til justitsministeren sidste uge, at Slagelse vil lægge jord til et nyt områdearresthus, hvis Slagelse får den nye uddannelsesinstitution for fængsels- og transportbetjente.

Og tilbage i juni rettede Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner en fælles henvendelse til justitsministeren, hvor de foreslog at en kommende skole skal ligge i Nykøbing Falster. Det skal være med til at afhjælpe manglen på fængselsbetjente i den nye Storstrøm Fængsel på Falster.

Nej tak til Guldborgsund Den sidste placering bliver dog ikke modtaget positivt af områdetillidsrepræsentant for fængselsbetjentene på Sjælland, Henning Mørck.

- Det her skal forfalde til at være et egnsudviklingsprojekt for Guldborgsund Kommune, siger han.

Mørck mener ikke vil være muligt at rekruttere nok elever i nærområdet, eller elever som vil rejse til Nykøbing Sjælland for få deres uddannelse.

- Det er jo ikke kun i Storstrøm Fængsel at der mangler fængselsbetjente. Det er også et problem i Køge og Jyderup. Og transportbetjentene skal i praktik og senere stationeres på Østerbro i København, forklarer Henning Mørck.

Han vurderer at mange af hans kolleger i de sjællandske og københavnske fængsler og arresthuse bor i Ringsted, Slagelse, Næstved eller Haslev og derfor mener han at en ny skole bør ligge midt på Sjælland og at både Ringsted og Næstved ville være gode placeringer.

- Men det skal jeg ikke bestemme. Det skal politikerne. Vi er bare glade for at Folketinget endelig taget fat på problemerne med at uddanne flere fængselsbetjente. Også selv om det varer længe inden vi kan mærke at der komme flere nye kolleger, siger områdetillidsrepræsentant Henning Mørck.