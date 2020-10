Kammerkor fremfører corona-musik

Torsdag den 29. oktober klokken 19.30 kan man opleve et af Næstveds velrenommerede kor, Cantemus, ved et koncertengagement i Sct. Peders Kirke. I løbet af aftenen vil koret uropføre tre flerstemmige sange komponeret i coronatiden af korets dirigent Jørgen Graven Nielsen. Derudover vil man kunne høre et lækkert program af dansk og svensk korlyrik af blandt andet Fr. Rung, Sv.S. Schultz, Hugo Alfven, Bellman og Peterson-Berger.