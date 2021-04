Kaldte betjent for en hund og blev anholdt

En 18-årig mand fra Næstved ville ikke rette sig efter politiet og optrådte højlydt og kaldte den ene betjent for en hund. For at få ro på stedet blev han anholdt og taget med til politistationen i Næstved. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og løsladt en times tid senere. Ejeren af bilen - en 43-årig kvinde fra Næstved - blev sigtet for ikke at kunne oplyse, hvem der havde været fører af bilen.