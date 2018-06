Kathrine Heiberg er rigtig glad for at politikerne siger ja til direkte adgang til Kalbyris Centeret. Foto: Jens Wollesen

Kalbyriscenter får direkte adgang til Østre Ringvej

Næstved - 07. juni 2018 Af Kim Palm

Drømmen om at genoplive Kalrbyris Centeret får ny næring efter at Teknisk Udvalgt netop har godkendt, at der etableres en vej fra centeret og ud til Østre Ringvej.

- Det er en dejlig nyhed og helt afgørende for projektet, siger Kathrine Heiberg, hvis selskab Sellamore har købt det tomme center, der skal fyldes med liv og butikker i 2019.

Den direkte adgang fra Østre Ringvej til Kalbyris Torv bliver med både højre- og venstresvingsbane. Alle omkostninger, forbundet med etableringen af vejadgangen, påhviler ansøgeren.

- Vi skal med andre ord selv betale. Det gør vi gerne. I hvert fald sender det et signal om, at kommunen vil os det godt. Det glæder vi os over, siger Kathrine Heiberg.

Hun oplyser endvidere, at de første tre lejere er fundet. Der er dog endnu ikke skrevet kontrakter med nogle af de fremtidige forretninger, da netop vejadgangen var afgørende for troen på projektet med at fylde det tomme center med nyt liv og nye lejere.