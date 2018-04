Kalbyris Centeret beholder sit nuværende navn og den gule farve, men mindre lejemål til en overkommelig pris skal være med til atter at skabe liv her. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kalbyris Centret - næsten hjemme

Næstved - 18. april 2018 kl. 13:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når børnene bliver hentet i daginstitutionen, og man lige render ind i en af naboerne, så er det her, man går hen og får en snak over en kop kaffe, mens børnene leger.

Det er grundidéen med den up to date udgave af Kalbyris Centret, som lige om lidt begynder at udleje lokaler.

- Det er en drøm at få muligheden for at arbejde med sådan et sted. Hvor tit kan du lige komme til at købe et tomt shoppingcenter, som ikke er stå stort og er så flot vedligeholdt, siger 52-årige Kathrine Heiberg, som er ved at skabe rammerne for den nye version af butikscenteret, der først og fremmest er rettet mod alle de, der bor lige i nærheden. Derfor er det nyt logo træet i gården med teksten Kalbyris Centret - næsten hjemme.

Siden 2001 har hun sammen med et par partnere i konsulentfirmaet reteam arbejdet professionelt med at skabe liv i hensygnende gågader, bymidter og indkøbscentre rundt omkring i Europa.

- Hidtil har vi kun lavet projekter for andre. Nu har vi stiftet Sellamore til vore egne investeringer. Det bliver første gang, vi selv køber og driver et center, siger Kathrine Heiberg, som efterhånden har lavet over 200 projekter med centre og gågader, som trængte til en kærlig hånd og lidt til.

- Så det er ikke tomme ord, når vi siger, at vi ved, hvad der skal til for at åbne og drive en butik, og vi deler gerne vores viden med alle, som vil drive en butik i Kalbyris Centret, siger Kathrine Heiberg.

Der kommer snart banner op på centeret med info om udlejning.

