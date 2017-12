Kajsa Vala til Glumsø

Hun beskrives som en vidunderlig blanding af rock, folk og country, men også med en snært af nordisk melankoli over sig - referencerne tæller alt fra Sheryl Crow til Lucinda Williams, Emmylou Harris og Patty Griffin. Hun er en rasende dygtig guitarist, som håndterer alt fra dobro til elguitar, og stemmen er stærk og sårbar på en gang. Live har hun et fabelagtigt velspillende band, der vinder nye tilhørere overalt hvor de kommer frem.

Kajsa Vala er blevet kendt for sine fantastisk medrivende koncerter, hvor det seks mand store og virkeligt sammenspillede orkester leverer glødende guitarsoloer, storslået korsang og smukke ballader. Kajsa Vala har netop været i studiet for at indspille et par nye numre. Første single fra den kommende plade "Let the Dust Fall" udkom i slutningen af oktober.