Kajakroere skal holde Susåen ren

Fælles for strækningerne er, at de foruden åbent land og fri natur, også passerer større og mindre byer og er et turistmål i sig selv.

- Vi er glade for at Næstved Kommune kan være med til at danne rammerne for dette projekt, og bidrage til at der kan indsamles viden på området - særligt når der nu ikke findes meget information om det i forvejen. Vi kender alle billederne af de store plastik-øer og de stakkels havskildpadder, og derfor er det også vigtigt at vi passer på vores smukke natur. Susåen er en karakteristisk del af kommunen, som vi skal passe på, og det gælder selvfølgelig også i forhold til henkastet affald, siger Helle Jessen (S), formand for byrådets tekniske udvalg.