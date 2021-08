Kählersbakken fortsætter uden klausul om keramikproduktion

Det tinglyste krav om, at her skal være keramisk virksomhed, har ellers været altafgørende for, at kommunen i sin tid endte med at kunne købe ejendommen tilbage for blot 650.000 kroner og siden sælge den til Kähler Design efter et offentlig udbud.