Se billedserie Keeper Kasper Arendal Jensen blev kåret til turneringens mest fair spiller. Fotos: Ombold

Send til din ven. X Artiklen: Kærligheden vandt: Lokale drenge vinder fair-play pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærligheden vandt: Lokale drenge vinder fair-play pris

Næstved - 09. september 2019 kl. 21:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke vinde hver gang. Men hvis man elsker sine modstandere, så vinder man fair-play prisen. Det blev status for det lokale Næstved-holds deltagelse i de udvidede Nordiske Mesterskaber i gadefodbold for udsatte og hjemløse.

Læs også: Hjemløse fra Næstved skal sparke Danmark til tops

Holdet fra Næstved stillede op, da Hjemløselandsholdet ikke selv var i stand til at deltage ved mesterskaberne, der blev afviklet i weekenden i den finske by, Tampere. Overmagten var for stor. Sådan er fodbold. Men til gengæld fik Danmark turneringens Fair Play pris, for deres benhårde fokus på at behandle med- og modspillere med respekt og kærlighed.

Som en ekstra bonus blev målmand Kasper Arendal Jensen tildelt prisen for Most Fair Player for turneringens mest fair spillende spiller. Træner Søren Weinreich Olsen udtaler:

- Alt i alt har det været en oplevelse af de anderledes for rødderne fra Næstved. I et presset program nåede de at spille mod to svenske hold, et norsk, et finsk og et russisk på dag et. De finske værter udviste meget fin gæstfrihed, fin forplejning og skønne omgivelser i et ualmindeligt rent land. Vores drenge har snakket med alle - altid med et glimt i øjet - og vores nordiske venner har i hvert fald lært at kramme en Ombold-spiller fra Danmark.

Turneringens Most Fair Player, og målmand for holdet, Kasper Arendal Jensen kommenterer ligeledes:

- Jeg er rigtig glad for prisen, men det er helt klart en holdpræstation. Det har været en god oplevelse at være afsted, og det fællesskab vi drenge har sammen er jeg bare så glad for, siger han.

Drengene fra Næstved vender nu tilbage til hverdagen i Danmark, og den faste træning der spilles på Ellebækskolen på Kildemarksvej 67 hver fredag fra klokken 15.30 til 17.30. Alle, der har lyst til at spille fodbold er velkomne. Det er sjovt, der er altid plads til flere, og det er gratis.

relaterede artikler

Fællesskab og fodbold blev redningen for hjemløse Patrik 14. september 2018 kl. 16:50

Hjemløse og udsatte kæmper om DM 14. september 2018 kl. 10:10