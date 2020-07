Parrets salg af 3,2 gram kokain førte politiet på sporet af en meget større fangst. Foto: Jens Christian Bachmann

Send til din ven. X Artiklen: Kærestepar fængslet for omfattende narkohandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærestepar fængslet for omfattende narkohandel

Næstved - 10. juli 2020 kl. 11:40 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig stor og kortklippet mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør sammen med sin to år yngre kæreste, der alligevel så ud til at være adskillige år ældre - sandsynligvis grundet en hård nat i arresten. De er sigtet for salg af næsten 600 gram kokain og mere end 300 gram MDMA (ecstasy, red.).

Læs også: Rockere anholdt for voldelig afstraffelse og afpresning

Parret blev snuppet på fersk gerning onsdag aften klokken 19.26 i Teatergade, da de netop havde solgt to poser hver indeholdende 1,6 gram kokain.

Efterfølgende ransagede politiet deres hjem i Næstved, og her fandt man 63 gram kokain, 108 gram MDMA og et større kontantbeløb. Ifølge politiets udregninger svarer pengene til, at de tidligere har solgt mindst 520 gram kokain og 200 gram MDMA.

Erkender narkosalg Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre trods Sjællandskes protester og det faktum, at der egentlig ikke var de fornødne omstændigheder, der kræves for at lukke dørene, så som mistanke om medskyldige.

Derfor kan avisen ikke gengive, hvad de to sigtede forklarede, men på forhånd lod deres forsvarer forstå, at de begge kunne erkende narkosalget. Der var større usikkerhed om, hvorvidt de var enige i mængden, og derfor blev der ikke tale om en tilståelsessag.

Der er også sigtelser for besiddelse af kniv og dopingmidler, men dem kom man ikke nærmere ind på under grundlovsforhøret, som resulterede i, at kæresteparret blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 6. august.

relaterede artikler

Fem anholdelser i rocker/bandemiljøet 03. juli 2020 kl. 14:03

Fængslet for knytnæveslag efter skænderi om hundelort 24. juni 2020 kl. 04:39