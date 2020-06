Kære sn-bruger

Sn.dk ønsker at være dit lokale nyhedssite. Journalister i din by producerer og lægger nyt på sitet de fleste af døgnets timer. I en periode har alle artiklerne være mærket med logoet på enten Dagbladet eller lokalaviser. Det er de ikke længere. Alle artikler er produceret til alle Næstveds borgere, og sn.dk er afsenderen, uanset om journalisten, der har skrevet den enkelte artikel, også skriver i den ene eller den anden avis. Det er baggrunden for, at vi har fjernet avishovederne.

Professionelt og troværdigt

Selve journalistikken er den samme som altid, professionel og med fokus på hver dag at bringe Næstveds borgere en strøm af troværdige, relevante og nærværende nyheder.

Den type journalistik koster. Derfor vil der i det daglige flow være artikler, som det kræver abonnement at læse. Abonnement kan tegnes her på siden, hvor der også er mulighed for at købes en endags-adgang.

Kommer du på sn.dk for at læse Dagbladet eller lokalavis, ligger avisernes logoer øverst på siden. Et enkelt klik på avistitlerne bringer dig til e-avis-siden, hvor du øverst finder Sjællandske Mediers betalte dagblade og derunder selskabets ugeaviser i alfabetisk rækkefølge.

Bente Johannessen

Ansvh. Chefredaktør