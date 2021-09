Kære bilist tag mig op: Her kommer fem nye blafferbænke

- Vi vil gerne gøre det mere attraktiv at bo i landområderne, og vi ved, at fremkommeligheden er en væsentlig faktor for folk, når de overvejer, hvor de skal bo. Derfor har vi i Landdistriktsudvalget tænkt på alternative løsninger i forhold til at komme rundt, hvis man ikke har en bil eller et kørekort, men bor i et landområde, og der er blafferstoppestederne en af løsningerne, fortæller formand for kommunens Landdistriktsudvalg, Thor Temte.