Kæmpegave til kunsthal: Fem mio. kroner til ny udstilling

I sommeren 2021 vil Rønnebæksholm danne rammen om et kæmpemæssigt kunstprojekt ved navn »Soil. Sickness. Society«.

Der er langt fra tale om en klassisk kunstudstilling, idet både performances, foredrag, folkekøkken, terapeutiske seancer, vandreture samt dans vil være på programmet. På Oringe skal »Soil. Sickness. Society.« indgå i et nyt, decideret behandlingstilbud.

Det hele kommer til at koste fem millioner kroner, en hel del mere end Rønnebæksholms normale driftsbudget på tre millioner årligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi kunsthallen har vundet Udstillingsprisen Vision 2020, som Bikubenfonden står bag.

- Det er en kæmpe tillid, der bliver vist os. Rønnebæksholm er vokset flot i mange år, men vi er stadig ikke et af de store steder, så det er flot, at Bikubenfonden vil investere i projektet. Det giver os ro til at gøre noget, der er godt, lyder det fra Lotte Jul Petersen (til højre på billedet), leder af Kunsthal Rønnebæksholm.