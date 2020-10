Kæmpe solcellepark skal forsyne 37.000 huse med el

Danmarks første inddæmning skal huse et af landets største solcelleanlæg. Et flertal i Næstved Kommunes Plan- og erhvervsudvalget har netop banet vej for, at Gavnø Gods kan gå videre med planerne om et kæmpe solcelleanlæg på 166 hektar i Nylandsmose, der blev inddæmmet helt tilbage i 1690.