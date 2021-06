Foto:Thomas Olsen 051120 ¬ BYGGERIET AF BALTIC PIPE GASLEDNING - STYRET UNDERBORING VED NÆSTVED Foto: Thomas Olsen

Kæmpe regning venter kommende gaskunder

Næstved - 04. juni 2021 kl. 16:11 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Endnu er det uvist, hvad regningen løber op i for at standse et af Danmarkshistoriens største gasprojekter til ca 16. milliarder kroner.

Men faktum er, at det massive anlægsarbejde med gasprojektet Baltic Pipe kommer til at ligge stille.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har torsdag sat en midlertidig stopper for det milliardstore gas-projekt, der skal transportere milliarder af kubikmeter gas fra norske gasfelter gennem Danmark til Polen.

Forventningen er, at standsningen formentligt kommer til at vare minimum en måned, anslår Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter til Sjællandske.

Men mens det stadig er uvist, hvad de samlede omkostninger løber op i, er det ret sikkert, at forbrugerne kommer til at betale.

For i første omgang er det Energinet, der betaler regningen.

- Men det bliver de danske energibrugere, der kommer til at betale med dyrere gas, fastslår Marian Kaagh.

Forsvarlig nedlukning Imidlertid er det energivirksomhedens absolutte hovedprioritet at få udarbejdet en forsvarlig nedlukning,

- Lige nu drejer det sig først og fremmest om at få udarbejdet en forsvarlig nedlukning.

- Vi er stadig ved at danne os et overblik, siger Marian Kaagh og forklarer, at arbejdet ikke omgående kan sættes i stå over en kam.

Det skyldes, at i de områder hvor fx enten gravearbejde eller rørføringen er i gang, skal der lægges en plan for at dække de åbne grave.

- I de områder med arbejde i gang, kan vi ikke have åbne grave, fordi der kan være forekomst af Hasselmus.

Ingen forklaring Da Miljø- og Fødevareklagenævnet torsdag ophævede den miljøgodkendelse, der ellers i 2019 er givet forud for Baltic Pipe-projektet, blev der ikke givet nogen forklaring.

Eneste melding er, at klagenævnet finder, at det ikke er tilstrækkeligt undersøgt, hvordan dyrelivet bliver beskyttet under anlægsarbejdet.

Energinet er helt uforstående overfor beslutningen.

- Klagenævnet har forkastet de foranstaltninger, vi har foretaget i forhold til at fx Hasselmus kan komme op af gravene. Men vi har ikke modtaget uddybende svar på, hvad det er, der er utilstrækkeligt, siger Marian Kaagh. Hun understreger, at både Energinet og Miljøstyrelsen forud for arbejdet er rådgivet af tre førende danske eksperter i at beskytte de såkaldte bilag-IV-arter,

Næstved ramt. På den 210 kilometer lange jordstrækning kommer det til at dreje sig i alt om 14-18 områder, hvor fx hasselmus, birkemus og flagermus kan forekomme.

I Næstved er det den eventuelle forekomst af hasselmus, der standser byggeriet af blandt andet den kompressorstationen uden for Everdrup på Sydøstsjælland, der har til formål at hæve gastrykket i rørene, så de store mængder gas kan sendes tværs over Østersøen til Polen.

I øjeblikket er 170 ansatte heriblandt lokale entreprenører, smede og elinstallatører beskæftiget via det italienske firma Renco Danmark.

- Arbejdet fortsætter, indtil der er lavet en plan for, at byggeriet kan lukke ned på en forsvarlig og ordentlig måde, fortæller Marian Kaagh,

Endnu ingen sendt hjem Imidlertid er beslutningen om at standse hele projektet, der regnes for at løbe op i 12-16 milliarder kroner, kommet overraskende bag på alle,

- Vi arbejder både på en ny tilladelse og på en plan, og på hvorvidt det eventuelt bliver muligt at holde de dele af strækningen i gang, der ikke har de særlige bilag-IV-arter, siger Marian Kaagh og understreger, at endnu er ingen af de 1000 medarbejdere, der er beskæftigede med baltic Pipe-projektet, sendt hjem.

