Se billedserie Personalechef i Bilka Cecilie Johansen var selv med til at donere overskudsmad og blomster til organisationen Stop Spild Lokalt i Næstved. Fotos: Preben Madsen Foto: Picasa

Kæmpe juleaktion i nat: Bilka tømt for overskudsvarer

Næstved - 24. december 2020 kl. 12:24 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Julestjerner i læssevis, masser af små juletræer og flyttekasser fyldt op med brød, grøntsager og kød.

Det var hvad der ventede de værdigt trængende, der sent i aftes tog opstilling på Stenlængegård for at få del i den mad og de blomster, som ikke holder julen over. Nu ender maden i maverne i stedet for i skraldespanden og omkring 40 frivillige fra Stop Spild Lokalt uddelte mad og blomster frem til klokken 04.00 i morges.

- Jeg er megatræt, men også megaglad lige nu, siger leder af Stop Spild Lokalt i Næstved, Betina Larsen dagen derpå

Tømt for mad og blomster Hun kan se tilbage på en uddeling af gigantisk omfang eftersom Bilka var med for første gang i år. Det store hypermarked blev tømt for overskudsblomster og overskudsmad klokken 22 i aftes og herefter blev varerne kørt ud på Stenlængegård, hvor folk havde booket tid og taget opstilling for at få del i overskuddet fra flere af byens og omegnens julelukkede supermarkeder.

Julestjerner til plejehjem Ved 23-tiden kom der for alvor varer på hylderne, faktisk så mange, at det kneb med at komme af med dem igen.

- Vi har sindssygt mange julestjerner, og så var der nogle, der kom med idéen om at køre ned til plejehjemmet på Nygårdsvej og glæde beboerne med hver en blomst. Det er dejligt, når folk tager sig tid til at hjælpe hinanden, siger Betina Larsen.

Bilka på banen Det var Bilka Næstveds personalechef Cecilie Johannsen, der havde valgt, at Stop Spild Lokalt i Næstved skulle modtage årets donation. Hun er glad for at være med til at forbedre julen for udsatte mennesker i området.

- Det giver meget mening for os at hjælpe trængte i lokalsamfundet. Vi vil gerne tage et ansvar lokalt i Næstved, og derfor betyder det rigtig meget for os, at vi får mulighed for at give noget af vores overskud til familier, der mangler midler til at holde en god jul for deres børn, siger Cecilie Johannsen.

Kæmpe aktion Udover Bilka blev følgende supermarkeder tømt for overskudsmad i aftes og i nat: Samtlige Netto butikker i Næstved Kommune samt i Faxe og Faxe Ladeplads. Super Brugserne i Glumsø, Haslev, Fuglebjerg, Fensmark og Dalby. Aldi i Store Heddinge, Fuglebjerg og Faxe. Rema 1000 Trompetvej, Meny Østergade, Kvickly Kvægtorvet samt Blomstertrylleriet.

Næste gang Stop Spild Lokalt tømmer supermarkeder for overskudsmad bliver nytårsaftensdag. Og formentlig er der flere varer at dele ud af hen over julen.

- Nu skal vi lige komme til kræfter ovenpå nattens aktion, så må vi se om det kan lade sig gøre at komme af med endnu flere varer til dem, der trænger, siger Betina Larsen.

Ung ildsjæl Stop Spild Lokalt blev stiftet i 2016 af den dengang 17-årige Rasmus Erichsen fra Korsør. Han startede en Facebookgruppe med det formål at få private personer til at dele deres overskudsmad med hinanden. Nu er den frivillige madspildsorganisation synlig i 120 byer rundt om i landet.