Se billedserie Det er blevet en tradition, at Forårsløbet afvikles den tredje søndag i april hvert år. Foto: Esben Thoby

Kæmpe billedserie: Fugtigt forårsløb i tæt tåge

Næstved - 15. april 2018 kl. 21:40 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For femte gang i træk blev Forårsløbet afholdt søndag med start og mål ved Næstved Kaserne. Løbet er blevet noget af tilløbsstykke, og igen i år var fremmødet flot: 700 kørte med på de tre ruter på henholdsvis 60, 90 og 120 kilometer.

Læs også: Forårsløb for femte gang

- Det er lidt færre end sidste år, men vi er tilfredse. Jeg tror, det fugtige vejr har holdt mange væk. Jeg havde gjort 1000 startnumre klar, for hvis vejrudsigten fra tidligere på ugen med 18 grader og solskin havde holdt stik, var der helt sikkert kommet flere, fortalte Claus Lücking, formand for Næstved Cykel-Motion, der var arrangør.

Og vejret var desværre ikke på nogen måde med hverken arrangører eller ryttere. »Hold kæft, jeg er allerede kold,« hørte Sjællandskes udsendte en deltager sige til en anden - vel at mærke inden starten.

- Vi var ramt af en kraftig tåge, som heldigvis lettede ude ved fjorden. Det var lidt det omvendte af, hvad man normalt forventer, sagde Claus Lücking og fortsatte:

- Heldigvis er det hele gået godt. Der var et enkelt styrt ude på ruten, hvor et for- og baghjul ramte sammen. Så en enkelt rytter måtte en tur på skadestuen, men han kunne da gå selv og mente ikke, at der var noget brækket.

At vejret trak i den forkerte retning kan også ses på det faktum, at 730 havde betalt og tilmeldt sig løbet, men kun 700 kørte med rundt. De kom til gengæld fra hele Sjælland, og en af dem var 20-årige Frederik Pedersen fra Brøndby, som var med for første gang.

- Jeg synes, det virker som et godt arrangeret løb. Det er det første store løb på Sjælland i sæsonen, fandt jeg ud af efter at have søgt på nettet, så derfor tilmeldte jeg, lød det fra den unge mand, som ikke er medlem af nogen cykelklub.

- Nej, jeg kører bare for mig selv og for at holde formen ved lige. Jeg startede for to år siden, og synes, det er sjovt. Sæsonens store mål er Sjælland Rundt til sommer.

Frederik Pedersen kom igennem sine 90 kilometer uden problemer.

