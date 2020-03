Kæmpe billedserie: 600 festede i Fuglebjerg Hallen

Jæger Pub og diskotek Tophat afholdt lørdag deres årlige forårsfest i Fuglebjerg Hallen, og her var ingen bekymring over coronavirus. 600 festglade mennesker var mødt op og gav den gas til de to bands, der stod for live-underholdningen.