Plantecentret BilligBlomst blev fejlagtigt tvunget til at holde coronalukket i februar, lød dommen. Foto: Thomas Olsen

Kædebutik frifundet i coronasag

Næstved - 13. juli 2021 kl. 16:31 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det var ikke i orden, da politiet 2. februar bad BilligBlomst i Holme-Olstrup om at lukke plantecentret ned med henvisning til coronarestriktionerne. Indehaver af BilligBlomst-kæden Brian Reenberg er godt tilfreds med afgørelsen.

- Det er dejligt og vi er glade, siger han.

Brian Reenberg er dog ærgerlig over, at nedlukningen kommer til at koste hans loyale personale kroner og ører,fordi de bliver ramt på deres bonus på grund af den manglende indtjening.

Nu vil han søge økonomisk erstatning hos myndighederne, som han mener har fejlet fordi der ikke var klare retningslinjer for nedlukningen.

Svært af få erstatning Brian Reenberg vil efter sommerferien bede sin bogholder og revisor om at regne på det reelle tab under tvangsnedlukningen.

- Jeg vil skyde på at tabet er på mellem 500.000 og 800.000 kroner, siger indehaveren.

Forsvarsadvokat Peter Gerken, som har ført sagen for BilligBlomst siger, at der i Danmark ikke er tradition for erstatning i den slags sager.

- Det er svært at bevise tabet, men vi vil foreholde politiet et erstatningskrav, siger advokaten Peter Gerken.

Derefter forventer han at politiet vil have prøvet erstatningssagen i byretten og måske også landsretten.

Fjerde frifindelse Dommen fra Retten i Næstved, der frikendte BilligBlomst for at brudt coronarestriktionerne ved at holde åbent under nedlukningen, er den fjerde byretsdom i sager om plantecentres ulovlige åbning under nedlukningen i politikredsen.

De tre tidligere sager er også endt med frikendelse ved retten i Nykøbing Falster.

To af sagerne endte i retten i marts, hvor de anklagede, Steen's Planteskole i Nørreballe og Blomstercentret i Nykøbing, blev frikendt ifølge anklageskriftet. 20. maj var en fuldstændig identisk sag for Retten i Nykøbing, hvor Lars Nielsen fra Radsted Gartneri var sigtet. Denne sag endte også med frikendelse.

Forsvarsadvokat Peter Gerken læser afgørelsen i sagen mod BilligBlomst som meget lig de tre foregående sager.

- Retten fandt ikke at anklagemyndigheden kunne løfte beviset for, at plantecentret overvejende solgte udvalgsvarer og derfor ifølge coronarestriktionerne skulle lukkes ned, siger han.

Anklageren havde krævet Billigblomst idømt en bøde på 20.000 kroner.