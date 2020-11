Byens Bedste Ekspedienter - Tue Krat Holt og Julie Friis - var superglade, da de sidste år vandt priserne. Det påvirkede hverdagen og tankerne bag dét at drive en forretning og være der for kunderne. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kåret som Byens Bedste Ekspedient: Sådan er det gået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kåret som Byens Bedste Ekspedient: Sådan er det gået

Næstved - 11. november 2020 kl. 08:46 Kontakt redaktionen

Meget positivt men også lidt grænseoverskridende. Sådan oplevede Julie Friis det, da hun sidste år blev kåret som Byens Bedste Ekspedient. Forretningen var lige flyttet til Torvestræde og Butik Friis blev også kåret som Byens Bedste Butik.

- Selv tre måneder efter vi fik priserne sagde folk stadig tillykke. Det var en meget overvældende tid. Faktisk var det næsten for meget af det gode. Først måtte jeg nive mig selv i armen, da jeg fik prisen ved gallashowet og i tiden efter fik det en lidt stressende virkning, fordi jeg følte at der var en ny standard for, hvordan jeg skulle opføre mig, siger Julie Friis.

Skaber en stemning Hun syntes, hun havde godt styr på, hvordan hun ville drive sin forretning, og prisen var en kæmpe overraskelse.

- Jeg er stadig mega-stolt. For mig handler det ikke bare om at sælge varer. Vi vil gerne skabe en stemning i butikken, der gør at kunderne slapper af og føler sig velkommen. Det er mit mål, at skabe tillid, så kunderne også har mod på at spørge om hjælp, råd og meninger. Det handler om at gøre en forskel og have hjertet med, siger Julie Friis. Hun er igen nomineret til Byens Bedste, og er konkurrencemenneske nok til at hun ville blive helt vild stolt og glad, hvis Friis-teamet igen løber af med en pris.

- Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg er først og fremmest glad, for det jeg er og gør nu, siger Julie Friis.

Spejdermanden fik et boost Det var en kæmpe overraskelse sidste år, da butikschefen i Spejdersport fik prisen: Byens Bedste Mandlige Ekspedient.

- Det er nok fordi, jeg ikke så mig selv som den "bedste" i forretningen. Jeg tænkte at det måtte være Rasmus (førstemand Rasmus Egelund Jørgensen, red.). Kåringen som Byens Bedste fik mine øjne op for, at jeg ikke skal putte mig selv ned i en skuffe. Det har givet mit selvværd et boost, siger Tue Krat Holt.

I tiden lige efter kåringen og det store gallashow fik han mange komplimenter. Både kendte ansigter og nogle han ikke vidste, hvem var. Det var en underlig, men også rar fornemmelse og han oplever stadig, at nogen husker ham fra Byens Bedste i 2019.

Gør mig mere umage - Det har haft stor betydning for mig. Det har givet mig mere lyst til at dyrke det. Jeg er nu meget opmærksom på, at gøre mig umage og gøre lidt ekstra for kunderne. Det betyder virkelig meget, når man mærker, at kunden bliver glad og tilfreds. Eksempelvis opfordrer jeg altid kunden til at afprøve vandrestøvlerne et par timer indenfor derhjemme. Nogle bliver helt overraskede, men det er langt bedre, at de kommer tilbage for at få dem byttet til de rigtige støvler. Det er vigtigt at de sidder rigtigt, siger Tue Krat Holt.

Han er spændt på, hvordan det går med afstemningen til Byens Bedste i 2020. Både han og forretningen er nomineret.

- Jeg har ingen forventninger, men naturligvis forhåbninger. Jeg vil blive enormt glad og stolt, hvis vi tager bare en af priserne, siger Tue Krat Holt.

Med i opløbet - igen Både Julie Friis og Tue Krat Holt er nomineret i den nye kategori: Byens Bedste Medarbejder 2020.

Spejdersport og Butik Friis er også med i kapløbet om at blive Byens Bedste Butik