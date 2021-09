Se billedserie Et lille glas med gyldne dråber. Kaare Schelke fra Agerup er netop kåret som Danmarksmester i whisky. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kaare er Danmarksmester i whisky

Næstved - 27. september 2021 kl. 18:07 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Til daglig er han specialklasselærer på Lille Næstved skole på Karrebækvej. En helt almindelig familiefar med kone, tre børn og et renoveret landsted i Agerup.

Men når Kaare holder fri, så holder han af at stikke næsen ned i skotsk whisky. Single malt naturligvis - og lade næsen snuse sig frem til noter af pibetobak, sherry og vanilje og smage på whiskyen og finde varianter af svesker, vanilje, rosiner, bananer og labre larver.

Men of Malt Og Kaare's næse er bedre end de fleste. Faktisk er den så god, at han sammen med to andre medlemmer i whisky-klubben »Men of Malt« netop har hjemtaget det første danske mesterskab i whisky. Konkurrencen fandt sted i Gunnar Madsens Vinhandel i København, hvor ni hold dystede i blindsmagning af 13 whisky'er fra hele verden.

- Vi var lidt på udebane for normalt dufter og smager vi kun single malt fra Skotland. Men denne gang skulle vi stedfæste whisky'er der også var produceret i Danmark, Irland, Japan og USA. Det var noget af en opgave. Til gengæld fik vi topkarakterer i alkolhol-procenter. Den ramte vi lige i glasset, fortæller 53-årige Kaare Schelke, der fik passion for whisky, da han gik i gymnasiet.

- Det blev lidt for bøvlet og trættende med bajere og billard, så vi var nogle stykker, der begyndte at drikke whisky i stedet. I starten de billige blendede, der blev serveret med is-klumper i. Men isen blev heldigvis hurtigt skiftet ud med unikke smagsoplevelser af single malt fra Skotland, der producerer verdens bedste whisky, hvis du spørger mig.

Små slurke tak Kaare Schelke nyder sin whisky. Et enkelt glas under weekendens gastronomiske udfoldelser i landkøkkenet eller et godt glas whisky ved den buldrende brændeovn. For whisky skal nydes i små slurke og der skal duftes undervejs så hele smagsoplevelsen både rammer næsen og ganen.

Klubben »Men of Malt«, hvor Kaare både er formand og stifter, tæller ti passionerede whisky-kendere, der mødes en fire-fem gang årligt for at teste skotsk whisky fra nogle af øens utallige destillerier. Det foregår næsten altid med overnatning hos værten, for selv om man godt må spytte ud under blindsmagning, er det synd og skam for god whisky og derfor er det altid bedst at vente til næste dag med at køre hjem.

- Vi har også været fem gange i Skotland for at besøge destillerier deroppe. Sidste år måtte vi aflyse og tog Danmark rundt i stedet og der bliver faktisk også produceret god single malt herhjemme med whisky fra Stauning og Thy som nogle af de bedste.

Lagavulin er bedst Vinderne af DM i whisky blev hver beæret med en flaske til 5.000 kroner - en vellagret whisky af fineste oprindelse med 30 år på bagen. Den skal hele klubben have glæde af til næste træf. Selv foretrækker Kaare Schelke at stikke næsen og ganen i en Lagavulin fra øen Islay ud for Skotlands vestkyst. En favorit blandt mange whiskyfans med hang til massiv tørverøg.

- Jo mere røget desto bedre, lyder det fra whisky-kenderen i Agerup, der nu kan kalde sig Danmarks bedste.