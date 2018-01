Se billedserie Helge Adam Møller giver den gas. Han er drøn træt af den negative stemning, der breder sig om gasledningen Baltic Pipe.

K: Debat om gasledning er gået helt grassat

Næstved - 24. januar 2018 kl. 21:40 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ynkeligt. Uværdigt. Egoistisk. Navlepilleri.

Læs også: Voldsom kommunal kritik af gasledning

Ordene kommer i en lind strøm fra det konservative byrådsmedlem Helge Adam Møller. Han er tæt på at være fyldt op af debatten om gasledningen Baltic Pipe, der skal sende norsk gas via Danmark til Polen. Gasledningen kommer til at koste 12-16 milliarder kroner og skal være klar i 2022.

Politikere har ømmet sig over, at der skal graves gasledninger ned på tværs af kommunen, borgere har holdt hasteindkaldt møde og økonomiudvalget har skærpet tonen i et høringssvar, som Byrådet skal godkende.

Der har bredt sig en vis bekymring navnlig i Everdrup-området, hvor Energinet planlægger at lægge en stor kompressorstation. Foreløbig ser det ud til, at den skal ligge på Richard Andersens jord, hvor han siden 1979 har avlet malkefår.

- Kritikken af gasledningen er gået helt grassat. Jeg synes simpelthen, det er uværdigt, siger Helge Adam Møller.

Han ser Baltic Pipe som en håndsrækning til polakkerne, der har baseret en stor del af deres energiforsyning på afbrænding af kul. Baltic Pipe vil give Polen mulighed for at skippe den CO2-tunge afbrænding af kul og gå over til naturgas.

- Gasledningen er et godt, rigtigt og solidarisk projekt, siger Helge Adam Møller.

