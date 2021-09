Se billedserie Jyske Banks afdeling på Østergade lukker, når det nye domicil står færdigt i januar 2023. Det er de to afdelingsledere Jan Søgaard (t.v.) fra erhverv og Peder Nielsen fra privatkundeafdelingen, som er tovholdere på det nye domicil. Foto: Helle Hansen

Jyske Bank satser på Næstved

Næstved - 23. september 2021

Af Helle Hansen

Et nyt bankhus lige ved siden af ZBC og overfor Næstved Storcenter bliver stedet man mødes.

Jyske Bank får bygget et moderne domicil med plads til 65 medarbejdere på Handelsskolevej.

Ikke alle medarbejdere skal møde ind her hver dag, men det bliver stedet, hvor alle samles, når der er møder og arrangementer, og byggeriet bliver det nye domicil for banken i Syd- og Vestsjælland samt Lolland-Falster.

De flytter hertil De cirka 40 medarbejdere, som i dag hører til i afdelingen på Østergade, flytter hertil.

Samtidig flytter 12 medarbejdere i private banking fra Ringsted til Næstved, og det bliver også her de 10 medarbejdere i bankens landbrugsafdeling for Sjælland og øerne får samlingssted, selv om de til daglig fortsat vil sidde i bankens afdelinger i Slagelse, Nykøbing og Nakskov.

Årsagen til flytningen er både pladsmangel i den nuværende afdeling på Østergade og trenden med at samle eksperterne under et tag, så medarbejderne har bedre muligheder for at sparre med andre, og kunderne kan få rådgivning på alle områder på én gang.

Østergade til salg Nybyggeriet giver flere lokale arbejdspladser, men betyder samtidig et farvel til afdelingen i Østergade.

- Afdelingen i Østergade lukker, og bankautomaten forsvinder også, siger Jan Søgaard, som ikke mener, at det kommer til at genere kunderne, da alting bliver mere og mere digitalt.

Ejendommen på hjørnet af Østergade og Riddergade er dels ejet af Jyske Bank, dels af advokat Hans Henrik de Lichtenberg og hans hustru. Jyske Bank ejer således selv stueetagen men har i dag lejet førstesalen af Lichtenberg.

- Umiddelbart ønsker vi at sælge vores del af ejendommen. Måske til café, foreslår Jan Søgaard.

Rådgiverhus Jyske Banks nye domicil bliver bygget sammen med revisionsfirmaet Beierholms lokale afdeling.

- Beierholm er det største revisionsfirma i lokalområdet, og dem vil vi gerne have som naboer. Vi har ikke lavet noget strategisk samarbejde eller noget i den retning, men vi tænker da, at der bliver noget synergi, siger Jan Søgaard, afdelingsdirektør for Sydvestsjælland og Øerne erhverv.

Ejendommen på Handelsskolevej 1 er ejet af Investeringsselskabet MFO I A/S, som bygger nyt efter Jyske Banks ønsker til gengæld for en 10-årig lejekontrakt. I alt bliver der bygget 1600 nye kvadratmeter, hvoraf Jyske Bank lejer de 1250, mens Beierholm udvider med de resterende 350 nye kvadratmeter.

Det bliver lokale Hoffmann, som skal stå for byggeriet.

Moderne bank Den nye del kommer til at ligne det eksisterende byggeri men bliver mere moderne indrettet.

En af de helt store nyheder er et konferencelokale med plads til 80 deltagere lige ved siden af et køkken, der kan stå for buffeten, når der laves møder og arrangementer for områdets erhvervsliv, landbrug, privatkunder, private banking eller hvad der nu er på tale. I dag er banken nødt til at leje sig ind ude i byen, når den står for større arrangementer. Dertil kommer syv mødelokaler.

GDPR er også tænkt ind i det nye byggeri, så gæster i bygningen ikke lige kan komme til at kigge i personfølsomme oplysninger.

- Besøgende kommer til at færdes i stueetagen, mens førstesalen bliver forbeholdt medarbejderne, så her bliver ro til fordybelse, siger Peder Nielsen, afdelingsdirektør for privatkunderne i Vordingborg, Næstved og Køge.

Den nye placering er i et vækstområde, lige ved den kommende motorvej og togstationen Næstved Nord, gode p-muligheder, lige overfor Næstved Storcenter og lige ved siden af ZBC med de unge handelselever.

Endnu er der ikke sat dato på første spadestik på det nye domicil, men byggeriet skal stå færdigt i januar 2023.