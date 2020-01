Jurister skal undersøge citychefs habilitet

- Han ringede og fortalte, at han netop havde underskrevet ansættelseskontrakten, og at han var blevet interviewet af Sjællandske, der havde spurgt ind til hans habilitet. Derfor har jeg bedt kommunens jurist om at gå et år tilbage og afdække alle de sager, hvor der kan være draget tvivl om habiliteten. Det er jo klart, at Daniel Lillerøi ikke kan sende kommunen en ansøgning om støtte til cityforeningen på 200.000 kroner og samtidig være med til at behandle sagen. Det siger sig selv, siger han.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) fik et kald mandag formiddag, om at Daniel Lillerøi var blevet ny chef for Næstved Cityforening, samtidig med at han er formand for Plan- og Ejendomsudvalget.

