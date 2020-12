Projektchef i Næstved Kommune Peter Kapiczynski Nielsen rykkede hurtigt ud, da han fik af vide, at passagen var spærret. Det var ikke en del af aftalen med Anette Vistisen, ejer af Heino Vistisen A/S. Parterne fik en snak og aftalebruddet løses med en kvajekage.

Juni: Anlægsgartner lovede kvajekage

En ellers fin torvedag begyndte med klager over lukning af passagen ved Løve Apoteket. Anlægsgartneren havde for travlt til at spørge om lov. Det skabte først vrede og lidt senere smil.