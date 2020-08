Junglerun ved Herlufsholmskoven

Junglerun er navnet på famlieforhindringsløbet, hvor alle kan være med. Det afholdes i Rådmandshaven søndag den 23. august fra klokken 10 til 15. Løbet gennemføres som et hold, hvor en voksen og et barn mellem fem og 12 år udgør et hold.

Løbets primære formål er at skabe fokus på aktiviteter, som børn og voksne kan lave sammen, for derigennem at skabe stærke fælles bånd og referencer. Familieforhindringsløbet startede i 2017 og har siden spredt sig. I år afvikles det i seks danske byer. Ud over Næstved er det København, Maribo, Odense, Holstebro og Aarhus. Man kan læse mere på www.junglerun.dk, hvor det også er muligt at købe billetter.