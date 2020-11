Juletræer køres ud fra Chicago i en Ford pickuptruck

Thomas Kopranen bruger sin gamle pickuptruck til levering af juletræer til områdets plejehjem og børneinstitutioner. Ideen udspringer af, at han for et par år siden fik de første forespørgsler på at levere juletræer til det lokale plejehjem i Mogenstrup.

Den gamle Ford begejstrer

- Jeg begyndte at køre dem ud med en trailer efter vores almindelige bil, men så fandt vi på at købe denne her Ford. Den er mere sjov og praktisk, og nu har det udviklet sig til at blive en lille happening. Mit barnebarn lokkede mig til at levere et juletræ til børnehaven. Det var en stor succes. Børnene hyggede sig med at kravle rundt på bilen, siger Thomas Kopranen.