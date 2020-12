Se billedserie Der er Jul i Tivoli til og med 3. januar. Læsere kan blive de heldige vindere af entrebilletter og turpas.

Julen i Tivoli er hjerternes fest

Næstved - 03. december 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

Tivoli holder jul til og med 3. januar. Nytårsaften markeres i den store have med forlystelser, der kører, og restauranter der byder indenfor. Heldige læsere kan vinde billetter og turpas.

Af Dorte Rye Silbo

Hvem kan sige sig fri for behovet for lidt kærlighed, varme og ekstra glæde i denne tid, som for mange kan være fyldt med afsavn? Derfor er det ikke tilfældigt, at Tivolis tema for julesæsonen 2020 er Hjerternes Fest.

Det bliver slået fast med et kæmpestort lysende rødt hjerte på himlen over Glassalen, som et symbol på sammenhold.

Pas på hinanden

Julen i Tivoli er anderledes fra tidligere på grund af Covid-19. Derfor skal gæsterne reservere plads, inden de kommer. Tivoli opfordrer også til at gæsterne planlægger deres besøg søndag til torsdag, så de undgår at stimle sammen på for eksempel lørdage i den 82.000 kvm. store forlystelseshave.

Derudover er Julemanden flyttet væk fra Pantomine­teatret og flere og nye jule- og lysopsætninger bliver placeret rundt om Tivoli-Søen for at sprede gæsterne inde i Tivoli.

Kæmpe hjerte på himlen

Til Hjerternes Fest er der overalt i haven hjerter, for eksempel langs alleen ved Hovedindgangen, hvor de vil hænge parret med glitrende Swarovski krystaller. Som noget helt nyt og vovet har Tivoli kreeret et lysende, rødt hjerte, der bliver projiceret op på himlen over Glassalen.

Billedet skifter karakter og lokation alt efter vejret og skyerne, og kan ses både i Tivoli og udenfor.

35.000 lyspunkter

Hver dag tændes over en million lys i Tivoli og alene på det store juletræ foran Koncertsalen lyser 35.000 lyspærer.

Man finder også et tre et halvt meter højt, glødende hjerte ved Nimb, samt en projektion med levende billeder af en gammeldags juleby. Her kan gæsterne følge med, når bageren, frisøren og urmageren pynter op til jul på Nimbs facade.

Årets lysdesign er også tænkt ind i, hvordan man bedst muligt kan sprede gæsterne godt rundt i haveanlægget, og derfor kan man blandt andet finde det største træ i Boulevardhaven pakket ind i frostklart og vinterhvidt lys, som med sikkerhed vil lede tankerne hen til en vis is-skydende sneprinsesse.

Plads til at holde afstand

På grund af det begrænsede besøgsantal er der god plads i haven. Det er derfor nu, at man skal besøge Tivoli, hvis man gerne vil have god plads i Rutshebane, Vertigo og Den flyvende Kuffert.

Selvom julen i år er anderledes, vil man stadig kunne nyde forskellige lækkerier og mundgodt fordelt i Tivoli.

Klassiske koncerter

Under Jul i Tivoli vil det være muligt at opleve Tivoli Copenhagen Phil spille både Händels Messias, Juleoratoriet, to nytårskoncerter og ikke mindst den nye store satsning, Tivolis Juleshow.

Alle restauranter i Tivoli har åben nytårsaften, hvor det bedste råd er at bestille bord i god tid. Alle forlystelserne kører og der er en helt særlig stemning, når Tivoli tager forskud på nytårsfyrværkeriet kl. 22.30.

Vind billetter og turpas

Ugeavisen Næstved tilbyder i et samarbejde med Tivoli en konkurrence, hvor to læsere kan vinde hver fire entrebilletter og turpas til Jul I Tivoli. Billetterne kan ikke ombyttes til andre varer eller må ikke videresælges. Af coronahensyn kan de ikke benyttes fredage og lørdage. Vindere skal selv booke besøget.

For at være med i konkurrencen skal man udfylde kuponen her i avisen eller via sms.

Jul i Tivoli kan opleves til og med 3. januar, hvor de fleste aktiviteter foregår i det fri.