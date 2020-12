Se billedserie Jørgen Kold er kendt for sit engagement i Næstveds bylivsgruppe, og herfra overrasker man borgere på gaderne i december - blandt andet med livemusik fra en hestevogn, mens den kører rundt i byen. På billedet ses Kold sammen med Malne Lindahl Jacobsen (tv) og Simone Kiær Jensen. Foto: Jan Jensen

Julemusik i city: Live fra en hestevogn

Næstved - 01. december 2020 kl. 15:02 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Jul Livemusik fra en hestevogn med højtaler, forstærker og et par musiker. Dét er vist ikke set før, men det er en realitet, når bylivsgruppen allerede i weekenden 5.-6. december spænder en stærk og måske også musikalsk hest foran en karet på hjul.

På lørdag er det Louise Dubiel duo der står for underholdningen, og søndag er Brett Perkins ombord for at underholde på den utraditionelle måde på ture rundt i byens gader. Begge dage sker det i tidsrummet kl. 11-13.

Simone Kiær Jensen (tv) er uddannet serviceøkonom i innovation og entrepreneurship. Malene Lindahl Jacobsen er markedsføringsøkonom og har desuden læst sportsmanagement med speciale i almindelige event. Tilsammen udgør de et nyt team i Næstveds bylivsgruppe og de to unge kvinder vil blandt andet tage sig af posten til Julemanden på Axeltorv. Foto: Jan Jensen

Jul med mere liv i byen - Vi vil leve op til vores navn, og skabe liv og stemning i byen. Vi er klar med en stribe events, som kommer til at foregå i adventsweekenderne op til jul, siger Jørgen Kold fra Næstveds bylivsgruppe.

Bylivsgruppen bakkes op af fire udvalg i Næstved Kommune. Der er spenderet to tredjedele af årets budget på 200.000 kroner på at lave underholdning, der naturligvis lever op til alle Covid-19 restriktioner.

Juleoplevelser med Næssi Bylivsgruppen har fået fornyelse, idet Simone Kiær Jensen og Malene Lindahl Jacobsen har påtaget sig en del af opgaverne med at lave overraskelser i byen i december måned.

- Vi arbejder på en julehistorie om Næssi. Vi har fået de nødvendige tilladelser til at skrive lidt videre på historien om Næssi, og det er meningen den bliver interaktiv. Noget med at finde vej til Næssi-stederne og byen - måske ved hjælp af fodspor på gaden og få børnene til at finde noget - eksempelvis en stjerne på juletræet, siger Simone Kiær Jensen. Ledetrådene vil være klar sidst på ugen.

På lørdag 5. december indleder Louise Dubiel Duo bylivsgruppens musikalske underholdning - det foregår fra en hestevogn, mens den kører rundt i city.

Adventsweekender med musik Næstveds bylivsgruppe er i bogstaveligste forstand på gaden med overraskelser i form af musik, der kan opleves fra en kørende hestevogn.

5. dec.: Louise Dubiel Duo

6. dec.: Brette Perkins solo

12. dec.: Joakim Lykke solo

13. dec.: Andreas Langvad solo

19. dec.: Jeanette Bonde/Silver Duo

20. dec.: Life Of A Busker Duo



Musikken spilles kørende fra hestevogn i kl. 11-13.

Klar til at hjælpe julemanden Postkassen på Axeltorv bliver taget alvorlig i år. Børn opfordres til at skrive til Julemanden, og Simone og Malene er de to nissepiger, der sørger for at brevene bliver sendt videre til Grønland.

De sørger også for, at alle de børn, der husker at skrive deres navn og adresse på brevet, får et svar fra Julemandens to lokale hjælpere.

Luciaoptog i city Mange skoler og institutioner kan ikke holde Luciaoptog i år, men bylivsgruppen har fundet en løsning, så der 13. december kl. 14 vil kunne høres toner fra Holsted Kirkes kor i byen ved 14-tiden.

- Vi regner med, at der bliver to kor - måske flere - og de bliver på op til 10 personer. De bliver klædt i hvidt med lys og vil gå gennem byens gader og slutte på Axeltorv, siger Malene Lindahl Jacobsen.

Det er aftalt med politiet, og på Axeltorv kan der holdes den fornødne afstand mellem korene. Alt bliver timet og tilrettelagt efter reglerne.

Kunstnere maler mennesker Der er flere godter i posen fra Næstveds bylivsgruppe, som bliver opdateret på Facebook.

Brett Perkins er på hestevognen 6. december. Han underholder på ruten rundt i Næstveds gader, og han vil kunne ses og høres kl. 11-13.

På tørre eftermiddage vil kunstneren Jacoob Mathias dukke op på Axeltorv og tilbyde at male på forbipasserende, der tillader det. På samme måde dukker tegneren Ingrid Lill op og tegner mennesker, der kommer forbi.

Der bliver også et videokamera, som opfanger omrids af mennesker i gadebilledet: - Måske er du heldig at se dig selv gengivet på en væg i byen, siger Jørgen Kold.

Garanti for istapper Han glæder sig til at se mennesker blive overrasket i bybilledet. Han vil selv være på torvet 9. december, hvor bylivsgruppen mødes for at ønske glædelig jul.

I begyndelsen af det nye år vil man kunne se, hvad resten af bylivsgruppens budget er gået til, når der blændes op for vinterbelysningen. Der er investeret i flere istapper og snebolde med lys i.