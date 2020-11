Se billedserie Tanja (tv), Annelise og Sofie Thomsen fra Kalundborg var taget til julemarked på Gavnø, hvor der er god plads mellem boderne. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Julemarked i slotspark uden trængsel og alarm

Næstved - 08. november 2020 kl. 14:03 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen

God plads.

Nemt at holde afstand.

Hyggeligt.

Sild i en tønde

For 14. år i træk er der julemarked på Gavnø.

Men slet ikke som det plejer med op mod 150 boder i de gamle avlsbygninger fra 1800-tallet.

Af hensyn til smittefare er Jul på Gavnø flyttet ud i slotsparken.

Ud under de historiske træer med meget bedre plads end i avlsbygningerne. Slotsparken breder sig over 80.000 kvadratmeter, så der er god plads.

Tidligere gav julemarkedet lange trafikkøer og der var så mange mennesker i avlsbygningerne, at begrebet »sild i en tønde« nævnes af mange.

Jul på Gavnø bærer navnet Danmarks største julemarked.

Mange boder og flere end 20.000 besøgende over to weekender med busfulde af gæster fra ind- og udland, er skiftet ud med corona-sikker juleshopping.

Nemt at komme rundt Annelise Thomsen fra Kalundborg havde taget sine to døtre Tanja og Sofie med til Gavnø. De havde forsynet sig godt med ost, julepynt og klippeklistre- ting til de kolde aftener op til jul.

- Mine døtre var nemme at lokke med. Faktisk var det dem, der foreslog, at vi skulle tage på julemarked. I modsætning til julemarkedet indendøre, er det nemt at komme tæt på boderne og er der for mange mennesker, kan man nemt komme tilbage senere, siger Annelise Thomsen.

Alle tiders Christian Jensen har flere gange haft sin aloevera-bod på julemarkedet.

Således også i år, hvor han står i et hvidt telt sammen med Heidi Christiansen.

Det er første gang i dette corona-plagede år, at Christian Jensen er på farten med sin bod. Han er glad for, at corona-pandemien trods alt ikke fik sat en stopper for julemarkedet på Gavnø. Også selv om det foregår udenfor og succesen er helt afhængig af vejret.

- Her er en fantastisk stemning og faktisk er det mere hyggeligt, at der er bedre plads til at komme rundt mellem boderne. Det er bare alle tiders, siger han.

Storshoppere Ganske få bærer maske i slotsparken.

Blandt dem, der gjorde, var Mette Nøhr og Sandra Birch fra Nordsjælland.

De var belæsset med poser fuld af julegaver.

Rom, glögg og alle mulige andre indkøb gemte sig i deres mange poser med julegaver.

De plejer at tage til julemarked på Gisselfeld, hvor man har valgt helt at aflyse i år.

- Her er dejligt nemt at komme rundt og vi slipper for at gå i stimer indendøre, siger Mette Nøhr.

Og ja, der er god plads mellem boderne med spegepølser, sælskinspelsluffer, Gin fra Møn, julepynt og pandekager.

Alt er som det plejer - bare med god afstand og mindre af det hele.

Jul på Gavnø har åbent fredag den 20. november kl. 15-20, hvor man som bonus får glæde af julelysene spredt ud over den store slotspark. Der er også åbnet lørdag og søndag - 14.-15. november kl. 10-16.

Glædelig jul.

