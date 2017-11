Send til din ven. X Artiklen: Julemarked i Herlufmagle Hallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julemarked i Herlufmagle Hallen

Næstved - 30. november 2017 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Herlufmagle Hallen afholder traditionen tro julemarked den 1. søndag i advent, som i år er den 3. december. Der vil være masser af aktiviteter for børn som hoppeborg og juleværksteder, ligesom Julemanden naturligvis kigger forbi mellem klokken 13 og 14 for at tænde træet og efterfølgende dele godteposer ud.

- Sidste år ændrede vi lidt i konceptet, og vi har valgt at bygge videre på det. Det betyder, at der vil være endnu flere boder og aktiviteter for børn. Der bliver også gjort en indsats for mere julestemning end sidste år i hallen. Vi vil rigtig gerne samle alle børnefamilier fra lokalområdet til en hyggelig dag, fortæller bestyrelsesmedlem i Herlufmagle Hallen, Nicklas Søgaard Amelung.

- For Herlufmagle Hallens bestyrelse er det vigtigt med aktiviteter, som henvender sig til vores lokalsamfund. Derfor har vi valg at lave arrangement gratis, så alle har mulighed for at deltage, tilføjer formand Jim Rasmussen.

Herlufmagle Cafeteria støtter naturligvis også op om arrangement og vil have julemenuen klar til dagen.

Dørene åbner klokken 10 og lukkes igen klokken 15.