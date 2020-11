Det er lykkedes for Odd Fellow Logerne i Næstved at hyre Annette Heick til en velgørende julekoncert i starten af december. Foto: Anders Ole Olsen

Julekoncert med Annette Heick

Trænger man til at komme lidt i julestemning, har man søndag den 6. december mulighed for at komme til julekoncert med Annette Heick.