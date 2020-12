Julekoncert gav overskud: Så mange penge bliver doneret

Takket være de to tidligere koncertarrangører for NIF Koncerter Søren Jakobsen og Hans Snestrup blev pengene samlet ind ved en julekoncert i november måned. Koncerten blev afholdt i Herlufsholm Kirke med Danmarks gospel- og souldiva Marie Carmen Koppel akkompagneret af bandet bestående af broderen Benjamin Koppel og Morten Vestergaard.

Koncertens 120 gæster betød et overskud på 15.000 kroner, som Varmestuens Venner og Svovlstikkerne i Næstved har fået lov til at dele - helt præcist bliver der 7.343 kroner til hver.

Over 7000 til hver

De to donationer blev overrakt til Kirsten Devantier fra Varmestuens Venner og Christian Dreist fra Svovlstikkerne på adressen for det nye værested for Varmestuen på Engvej i Næstved.