Se billedserie Lyskæderne blev sat på juletræet dagen før det planlagte julehygge. Fotos: Mads Pedersen

Julefest ødelagt: Hvem har stjålet vores juletræ?

Næstved - 04. december 2020 kl. 07:10 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Hvad der skulle have været en hyggelig start på julemåneden for 139 parcelhusejere og deres familier i grundejerforeningen Engmosen, endte med at blive aflyst.

Der var én simpel grund: Det juletræ, der skulle have været i centrum, og hvis lys skulle tændes og skinne smukt frem til jul, var væk. Synet af det manglende juletræ fik tovholder i grundejerforeningen Flemming Olesen til at spærre øjnene op.

- Jeg kiggede og tænkte »hvor fanden er juletræet henne? Det var der jo i går«, siger han.

Ifølge hans oplysninger er juletræet omkring 4,5 meter høj.

- Det er ikke lige sådan et træ, man tager under armen og går med, siger han.

Lysene er stjålet Flemming Olesen gik straks på jagt efter det ikke så lille træ i lokalområdet. Han fandt det liggende på en legeplads i nærheden.

- Det er ødelagt. Grenene er skåret af, så gerningsmanden kunne pille lyskæderne af, siger han og fortsætter.

- Dem, der har gjort det her, har gjort det for at stjæle lysene.

Og det er ikke blot et par meter lyskæde, der skal til, for at dække et træ på næsten fem meter. Ifølge Mads Pedersen, der er næstformand i grundejerforeningen, og som står for lyspynten, er der blevet sat et sted mellem 40 og 50 meter lyskæde om træer - som ovenikøbet var Mads Pedersens egen private.

Han formoder, at det har taget lang tid at få al lyset af, da det var fastgjort med to til tre strips på samtlige grene.

Det er lavt Hverken Flemming Olesen eller Mads Pedersen har nogen idé om, hvem der kunne stå bag hærværket og tyveriet. Episoden er meldt til politiet.

- Den eller de personer, der har gjort det, må havde virkelig dårlig samvittighed, siger Flemming Olesen.

Tidligere år har julefesten været en stille og rolig begivenhed for beboerne på Engvej og Mosevej i Gelsted med gløgg og æbleskiver.

- Juletræstændingen har altid været en god anledning til at lige at ønske hinanden glædelig jul, siger Flemming Olesen.

Men i år er der en eller flere svage sjæle, der har sat en kæp i hjulet på julehyggen. Flemming Olesen forventer dog, at grundejerforeningen får sig et nyt juletræ og ny belysning, så der kan blive spredt lidt julestemning i løbet af december.

