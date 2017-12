Se billedserie 7-årige Marcus bor på børnehjemmet Skovgården ved Fuglebjerg, hvor man i december måned lægger vægt på gamle juletraditioner. Der er masser af julepynt, nisser og juletræ, som er pyntet flot med blandt andet julekugler. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Jul på børnehjemmet

Næstved - 10. december 2017

I anledning af julen er der pyntet op med diverse dekorationer, nisser, guirlander og juletræ på skole- og behandlingshjemmet Skovgården i Sneslev ved Fuglebjerg.

Selv om 7-årige Marcus ikke bor hjemme hos sine forældre, skal han bestemt ikke gå glip af alle juletraditionerne og alt den hygge og glæde, som er forbundet med julen og december måned.

Og traditioner er der mange af. Det starter allerede i slutningen af november, hvor forældre, plejeforældre og søskende inviteres til juleklippedag.

- Vi gør meget for, at forældrene også kommer her. Der er altid mange til vores arrangementer. Det er simpelthen så fint, at de kommer og støtter op, siger forstander Hanne Dalsgaard.

Derudover bliver der lavet juleklip og pyntet op i klasserne, og nissen putter noget i julesokkerne hver dag til stor glæde for børnene. Desuden er børn og ansatte på en årlig juletur, hvor de har mulighed for at købe julegaver.

Marcus har været tilknyttet Skovgården i to år. Han har boet der i godt halvandet år, og i år skal han være hos sin far juleaften sammen med sin familie. Han skal også fejre jul med sin plejefamilie.

Det glæder han sig meget til. Men han glæder sig også til at holde jul på Skovgården sammen med de andre børn og ansatte.

Hvert år holder Skovgården nemlig en fælles juleaften inden den 24. december.

- Alle børn, der bor her holder jul hvert år - bare ikke selve juleaften. Børnene hjælper med at dække fint op i spisesalen, der er bordplan og alle tager pænt tøj på, fortæller Hanne Dalsgaard.

- Så skal vi også have flæskesteg og hygge os rigtig meget. Vi går ned i vores gymnastiksal og danser om det store træ. Så kalder vi på julemanden, som kommer med gaver, fastslår Marcus.

For de børn, der ikke har mulighed for at holde jul andre steder, er der også jul den 24. december med alt det, der hører til. Det betyder meget for forstanderen at holde fast i de gamle juletraditioner.

Derfor læser hun også hvert år Juleevangeliet højt, og der er fokus på kærlighed og vaskeægte julestemning med levende lys på træet, lige som der synges julesange og danses om træet.

- Jeg vil gerne have, at der er en vis højtidelighed, så det ikke bare handler om en bunke gaver, man river papiret af, erklærer Hanne Dalsgaard.

Der er i sandhed vaskeægte julestemning og ikke mindst nisser på Skovgården. En af de ansatte, Jørgen, har jo selv filmet en nisse, der løb hen over gårdspladsen, fortæller Marcus.