Næstved Gymnasium og HF er et af landets kun 20 gymnasier, som får lov til at udbyde studieretning med idræt på B-niveau. Foto: Sofie Niro

Juhu - mere idræt på gymnasiet

Næstved Gymnasium og HF har i forvejen et veletableret samarbejde med lokale idrætsklubber gennem Næstved Sportscollege, hvor man hjælper unge, talentfulde idrætsudøvere i Næstved med at få idræt og uddannelse til at gå op i en højere enhed. Det fungerer bl.a. ved, at man giver eleverne redskaber til at håndtere og koordinere træning og skole. Skolen er desuden Team Danmark Uddannelsespartner, hvilket betyder, at skolen opfylder en række kriterier, som sikrer en meget høj kvalitet af de tilbud, som er målrettet elitesportseleverne. Team Danmark-elever kan tage en 3- eller 4-årig STX-uddannelse eller en 2- eller 3-årig HF-uddannelse.